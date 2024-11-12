С ноября цены на молоко должны ощутимо вырасти. Что происходит?

Posted 12 ноября, 12:32
Published 12 ноября, 12:32
Modified 12 ноября, 12:34
Updated 12 ноября, 12:34
С 1 октября компания «Экомилк» увеличила отпускные цены на молоко для магазинов на 10%. «Вимм-билль-данн» объясняет рост цен повышением стоимости сырого молока из-за внешних факторов — рекордных оптовых цен и высокого спроса на жиры для масла. «Экомилк» также указывает на рост цен на сырьё, упаковку, запчасти и логистику.
По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на пастеризованное и стерилизованное молоко выросли на 0,9%, пишет «Коммерсант». С начала года разница в стоимости стала более ощутимой: пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, а стерилизованное — на 14,3%.
Подорожание молока заметили и в Белгородской области. Житель региона отметил, что молоко марки «Авида» за несколько дней выросло в цене на 20%. По его словам, продукт можно купить дешевле в других регионах Черноземья, но не в Белгороде.
В Белгородстате сообщали, что за неделю пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало до 70,31 рубля за литр, стерилизованное — до 98,06 рубля.