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Posted 12 ноября, 12:32

Published 12 ноября, 12:32

Modified 12 ноября, 12:34

Updated 12 ноября, 12:34

Молоко дорожает не только в Белгородской области

С ноября цены на молоко должны ощутимо вырасти. Что происходит?

12 ноября 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney. Молоко дорожает не только в Белгородской области

Белгородцев предупредили о росте цен на молоко

В России ещё один производитель молока заявил о росте цен с 1 ноября. Речь идёт о компании «Вимм-билль-данн». Как цитируют производителя «Ведомости», цены вырастут на 3,4%.

С 1 октября компания «Экомилк» увеличила отпускные цены на молоко для магазинов на 10%. «Вимм-билль-данн» объясняет рост цен повышением стоимости сырого молока из-за внешних факторов — рекордных оптовых цен и высокого спроса на жиры для масла. «Экомилк» также указывает на рост цен на сырьё, упаковку, запчасти и логистику.

По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на пастеризованное и стерилизованное молоко выросли на 0,9%, пишет «Коммерсант». С начала года разница в стоимости стала более ощутимой: пастеризованное молоко подорожало на 13,4%, а стерилизованное — на 14,3%.

Подорожание молока заметили и в Белгородской области. Житель региона отметил, что молоко марки «Авида» за несколько дней выросло в цене на 20%. По его словам, продукт можно купить дешевле в других регионах Черноземья, но не в Белгороде.

В Белгородстате сообщали, что за неделю пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало до 70,31 рубля за литр, стерилизованное — до 98,06 рубля.

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