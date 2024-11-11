Сливочное масло ещё одного белгородского производителя исчезло из магазинов

Posted 11 ноября, 07:33
Published 11 ноября, 07:33
Modified 11 ноября, 07:35
Updated 11 ноября, 07:35
Ещё один региональный производитель сливочного масла приостановил выпуск продукта. В этот раз речь идёт о Ровеньском маслосырзаводе.
Об этом заявил врио замгубернатора Андрей Антоненко, отвечая на жалобы белгородцев в соцсетях. По его словам, мощности БМК не позволяют полностью заменить отсутствующих производителей.
«Масло других производителей представлено в магазинах в ассортименте. Приобрести масло „Крестьянское“ местных производителей можно также на сельскохозяйственных ярмарках, которые проводятся на территории всех муниципальных образований области на постоянной основе», — написал в соцсетях врио замгубернатора Андрей Антоненко.
В конце октября жители Белгородской области заметили, что на полках магазинов отсутствует масло «Крестьянское». Тогда производитель рассказал о прекращении реализации продукта до середины января 2025 года. Это связано с поломкой в маслоцехе ЗАО «Томмолоко».
В то же время губернатор Вячеслав Гладков опроверг отсутствие белгородских марок масла в магазинах. По его словам, проблемы на тот момент наблюдались только с маслом «Крестьянское».
Тем временем по всей России наблюдается рост стоимости на сливочное масло. О том, как Белгородская область могла повлиять на цены, рассказала эксперт.