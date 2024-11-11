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Posted 11 ноября, 07:33

Published 11 ноября, 07:33

Modified 11 ноября, 07:35

Updated 11 ноября, 07:35

Ещё один белгородский производитель масла приостановил производство

Сливочное масло ещё одного белгородского производителя исчезло из магазинов

11 ноября 2024, 07:33
Фото: Kandinsky. Ещё один белгородский производитель масла приостановил производство
В этот раз речь идёт о сливочном масле от Ровеньского маслосырзавода. Выпуск продукта на маслосырзаводе приостановлен, заявил врио замгубернатора Андрей Антоненко. По его словам, мощности БМК не позволяют полностью заменить отсутствующих производителей.

Ещё один региональный производитель сливочного масла приостановил выпуск продукта. В этот раз речь идёт о Ровеньском маслосырзаводе.

Об этом заявил врио замгубернатора Андрей Антоненко, отвечая на жалобы белгородцев в соцсетях. По его словам, мощности БМК не позволяют полностью заменить отсутствующих производителей.

«Масло других производителей представлено в магазинах в ассортименте. Приобрести масло „Крестьянское“ местных производителей можно также на сельскохозяйственных ярмарках, которые проводятся на территории всех муниципальных образований области на постоянной основе», — написал в соцсетях врио замгубернатора Андрей Антоненко.

В конце октября жители Белгородской области заметили, что на полках магазинов отсутствует масло «Крестьянское». Тогда производитель рассказал о прекращении реализации продукта до середины января 2025 года. Это связано с поломкой в маслоцехе ЗАО «Томмолоко».

В то же время губернатор Вячеслав Гладков опроверг отсутствие белгородских марок масла в магазинах. По его словам, проблемы на тот момент наблюдались только с маслом «Крестьянское».

Тем временем по всей России наблюдается рост стоимости на сливочное масло. О том, как Белгородская область могла повлиять на цены, рассказала эксперт.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Производство#Сливочное масло#Масло#Ровеньский район#Белгород
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