Белгородцев предупредили о подозрительном сливочном масле: как опознать фальсификат

Так, в Адыгее конфисковали масло «Крестьянское», изготовленное 27 июля этого года организацией «Альфаторг». Предприятие зарегистрировано в Смоленске, а изготавливает продукцию в в Адыгее. Однако выяснилось, что по указанному адресу производства нет.