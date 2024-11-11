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Posted 11 ноября, 13:13

Published 11 ноября, 13:13

Modified 11 ноября, 13:13

Updated 11 ноября, 13:13

Опасное сливочное масло могут найти белгородцы

Белгородцев предупредили о подозрительном сливочном масле: как опознать фальсификат

11 ноября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney. Опасное сливочное масло могут найти белгородцы

В России нашли два предприятия-призрака по изготовлению сливочного масла

Ненастоящие сливочные масла «Крестьянское» и «Традиционное» изготавливали предприятия-призраки. О несуществующих адресах их изготовления рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре по Белгородской области рассказали сразу о двух обнаруженных предприятиях-призраках по изготовлению сливочного масла.

Так, в Адыгее конфисковали масло «Крестьянское», изготовленное 27 июля этого года организацией «Альфаторг». Предприятие зарегистрировано в Смоленске, а изготавливает продукцию в в Адыгее. Однако выяснилось, что по указанному адресу производства нет.

Ещё одно предприятие-призрак по изготовлению сливочных масел «Крестьянское» и «Традиционное» якобы расположено в Смоленской области, а изготавливают продукцию, согласно маркировке, в Ставропольском крае. Всего предприятие успело реализовать 74 тонны продукции. Однако по указанному адресу фактическую деятельность не вели.

Сливочное масло могли изготавливать неизвестные люди в непроверенных условиях. Употреблять эту продукцию — опасно для здоровья.

Сливочное масло ещё одного белгородского производителя исчезло из магазинов
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Предприятие#Сливочное масло#Масло#Белгород#Предприятие-призрак
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