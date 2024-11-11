Белгородцев предупредили о подозрительном сливочном масле: как опознать фальсификат

Posted 11 ноября, 13:13
Published 11 ноября, 13:13
Modified 11 ноября, 13:13
Updated 11 ноября, 13:13
В Роспотребнадзоре по Белгородской области рассказали сразу о двух обнаруженных предприятиях-призраках по изготовлению сливочного масла.
Так, в Адыгее конфисковали масло «Крестьянское», изготовленное 27 июля этого года организацией «Альфаторг». Предприятие зарегистрировано в Смоленске, а изготавливает продукцию в в Адыгее. Однако выяснилось, что по указанному адресу производства нет.
Ещё одно предприятие-призрак по изготовлению сливочных масел «Крестьянское» и «Традиционное» якобы расположено в Смоленской области, а изготавливают продукцию, согласно маркировке, в Ставропольском крае. Всего предприятие успело реализовать 74 тонны продукции. Однако по указанному адресу фактическую деятельность не вели.
Сливочное масло могли изготавливать неизвестные люди в непроверенных условиях. Употреблять эту продукцию — опасно для здоровья.
Отметим, что по России наблюдается рост цен на сливочное масло — с этим частично связана Белгородская область. При этом два белгородских предприятия временно приостановили свою работу.