Сливочное масло — дорого, а маргарин — вредно. Что теперь есть?

Posted 11 ноября, 06:39
Published 11 ноября, 06:39
Modified 11 ноября, 06:41
Updated 11 ноября, 06:41
Ингредиенты:
Приготовление: Запечённые яблоки с медом — это не только десерт, но и полноценная здоровая закуска, которая сохраняет все витамины и минералы яблок. Начнем с того, что аккуратно вырежем сердцевину у каждого яблока, стараясь не повредить дно. Это необходимо для того, чтобы в будущем мед не вытекал. Затем, в образовавшиеся полости, добавляем по чайной ложке меда. В качестве дополнительного ингредиента можно использовать орехи, которые придадут блюду хрустящий акцент и обогатят его полезными жирами.
Далее, поместите яблоки на противень и запекайте их в заранее разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут. За это время яблоки должны стать мягкими, но не распасться. Вы получите идеальное сочетание карамелизированного меда и мягкой, сочной мякоти яблок.
Ингредиенты:
Приготовление: Если вы хотите приготовить сырники без масла и маргарина, это вполне возможно! В этом рецепте используется манка вместо муки, что делает сырники менее калорийными и полезными. В глубокой миске соедините творог, манку, яйцо и сахар. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, чтобы не было комочков.
После этого из полученной массы сформируйте небольшие круглые или овальные сырники. На сковороде разогрейте немного растительного масла или жарьте без масла на сухой сковороде, накрыв её крышкой, чтобы сырники не пересыхали. Обжаривайте сырники по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Это блюдо идеально подходит для завтрака и не содержит лишних жиров, сохраняя при этом свой вкус и нежность.
Ингредиенты:
Приготовление: Агар-агар — это натуральный растительный заменитель желатина, который не только полезен, но и придаёт желе отличную текстуру. Для этого рецепта просто растворите агар-агар в холодной воде и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите смесь до кипения и варите 2-3 минуты, чтобы агар полностью растворился. Затем добавьте ягоды и сахар, если хотите подсластить желе. Ягоды можно оставить целыми или немного размять, чтобы получить более насыщенный вкус.
Разлейте полученную массу в формы и дайте ей остыть при комнатной температуре. Затем отправьте формы в холодильник на 3-4 часа для полного застывания. Это не только вкусный, но и полезный десерт, который идеально подойдёт для постного питания или веганской диеты.
Ингредиенты:
Приготовление: Жареные грибы на сухой сковороде — это настоящий деликатес, не требующий использования масла или маргарина. Чтобы приготовить это блюдо, начните с нарезки грибов и лука. Лук нарежьте полукольцами, а грибы — ломтиками. Разогрейте сковороду на среднем огне. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте их на сухой сковороде, помешивая, пока они не начнут выделять сок и не подрумянятся. Грибы готовы, когда они приобретают золотистый оттенок и становятся мягкими.
Перед подачей добавьте соль и перец по вкусу. Это блюдо идеально подходит как гарнир или как самостоятельное угощение, если вы хотите насладиться лёгким и полезным блюдом без лишних жиров.
Ингредиенты:
Приготовление: Пельмени с капустой — это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить постное или вегетарианское блюдо. Для начала замесите тесто из муки, воды и соли. Оно должно быть эластичным, но не липким. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы оно отдохнуло.
Для начинки нарежьте капусту и лук, обжарьте их на сухой сковороде до мягкости. Добавьте соль и перец по вкусу. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружки. В центр каждого кружка положите начинку и защипите края, формируя пельмени. Варите их в подсоленной воде около 7-10 минут, пока они не всплывут на поверхность.
Ингредиенты:
Приготовление: Медовая коврижка — это традиционное угощение, которое готовится без масла и маргарина. Для её приготовления разогрейте мед в теплой воде, добавьте сахар и специи, чтобы придать аромат. В отдельной миске просейте муку и соду, затем постепенно добавляйте медовую жидкость. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным.
Выложите тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте коврижку 30-35 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Этот десерт будет не только вкусным, но и полезным благодаря отсутствию масла.
Источник: 1000.menu