Сливочное масло — дорого, а маргарин — вредно. Что теперь есть?

Приготовление: Запечённые яблоки с медом — это не только десерт, но и полноценная здоровая закуска, которая сохраняет все витамины и минералы яблок. Начнем с того, что аккуратно вырежем сердцевину у каждого яблока, стараясь не повредить дно. Это необходимо для того, чтобы в будущем мед не вытекал. Затем, в образовавшиеся полости, добавляем по чайной ложке меда. В качестве дополнительного ингредиента можно использовать орехи, которые придадут блюду хрустящий акцент и обогатят его полезными жирами.