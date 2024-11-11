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Posted 11 ноября, 06:39

Published 11 ноября, 06:39

Modified 11 ноября, 06:41

Updated 11 ноября, 06:41

Сливочное масло — дорого, а маргарин — вредно. Что теперь есть?

Сливочное масло — дорого, а маргарин — вредно. Что теперь есть?

11 ноября 2024, 06:39
Фото: 1MI.
Предлагаем обратить внимание на эти 6 рецептов без сливочного масла и маргарина. Эти блюда станут полезными и вкусными альтернативами и обязательно приживутся в вашем повседневном рационе.

1. Запечённые яблоки с медом: сладкое и полезное угощение

Ингредиенты:

  • Яблоки — 4 шт. (лучше всего подойдут сладкие сорта, такие как Грэнни Смит или Голден)
  • Мед — 4 ч. л. (для более выраженного вкуса можно использовать липовый или цветочный мед)
  • Орехи (по желанию) — 2 ст. л. (грецкие орехи или миндаль добавят текстуры и пользы)

Приготовление: Запечённые яблоки с медом — это не только десерт, но и полноценная здоровая закуска, которая сохраняет все витамины и минералы яблок. Начнем с того, что аккуратно вырежем сердцевину у каждого яблока, стараясь не повредить дно. Это необходимо для того, чтобы в будущем мед не вытекал. Затем, в образовавшиеся полости, добавляем по чайной ложке меда. В качестве дополнительного ингредиента можно использовать орехи, которые придадут блюду хрустящий акцент и обогатят его полезными жирами.

Далее, поместите яблоки на противень и запекайте их в заранее разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут. За это время яблоки должны стать мягкими, но не распасться. Вы получите идеальное сочетание карамелизированного меда и мягкой, сочной мякоти яблок.

Фото: 1000.menu

2. Сырники из творога без масла и маргарина

Ингредиенты:

  • Творог — 300 г (лучше выбирать творог средней жирности)
  • Манка — 2 ст. л. (она придаст сырникам нужную консистенцию, не добавляя лишних калорий)
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление: Если вы хотите приготовить сырники без масла и маргарина, это вполне возможно! В этом рецепте используется манка вместо муки, что делает сырники менее калорийными и полезными. В глубокой миске соедините творог, манку, яйцо и сахар. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, чтобы не было комочков.

После этого из полученной массы сформируйте небольшие круглые или овальные сырники. На сковороде разогрейте немного растительного масла или жарьте без масла на сухой сковороде, накрыв её крышкой, чтобы сырники не пересыхали. Обжаривайте сырники по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Это блюдо идеально подходит для завтрака и не содержит лишних жиров, сохраняя при этом свой вкус и нежность.

Фото: 1000.menu

3. Желе из агар-агара с ягодами

Ингредиенты:

  • Ягоды (любые) — 200 г (можно использовать малину, клубнику, чернику или смесь ягод по сезону)
  • Вода — 500 мл
  • Агар-агар — 1 ч. л.
  • Сахар — по вкусу

Приготовление: Агар-агар — это натуральный растительный заменитель желатина, который не только полезен, но и придаёт желе отличную текстуру. Для этого рецепта просто растворите агар-агар в холодной воде и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите смесь до кипения и варите 2-3 минуты, чтобы агар полностью растворился. Затем добавьте ягоды и сахар, если хотите подсластить желе. Ягоды можно оставить целыми или немного размять, чтобы получить более насыщенный вкус.

Разлейте полученную массу в формы и дайте ей остыть при комнатной температуре. Затем отправьте формы в холодильник на 3-4 часа для полного застывания. Это не только вкусный, но и полезный десерт, который идеально подойдёт для постного питания или веганской диеты.

Фото: koolinar.ru

4. Жареные грибы на сковороде без масла и маргарина

Ингредиенты:

  • Грибы (шампиньоны или вешенки) — 300 г
  • Лук — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление: Жареные грибы на сухой сковороде — это настоящий деликатес, не требующий использования масла или маргарина. Чтобы приготовить это блюдо, начните с нарезки грибов и лука. Лук нарежьте полукольцами, а грибы — ломтиками. Разогрейте сковороду на среднем огне. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте их на сухой сковороде, помешивая, пока они не начнут выделять сок и не подрумянятся. Грибы готовы, когда они приобретают золотистый оттенок и становятся мягкими.

Перед подачей добавьте соль и перец по вкусу. Это блюдо идеально подходит как гарнир или как самостоятельное угощение, если вы хотите насладиться лёгким и полезным блюдом без лишних жиров.

Фото: 1000.menu

5. Пельмени с капустной начинкой

Ингредиенты:

  • Для теста: мука — 300 г, вода — 150 мл, соль — 0,5 ч. л.
  • Начинка: капуста — 300 г, лук — 1 шт., соль, перец — по вкусу

Приготовление: Пельмени с капустой — это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить постное или вегетарианское блюдо. Для начала замесите тесто из муки, воды и соли. Оно должно быть эластичным, но не липким. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы оно отдохнуло.

Для начинки нарежьте капусту и лук, обжарьте их на сухой сковороде до мягкости. Добавьте соль и перец по вкусу. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружки. В центр каждого кружка положите начинку и защипите края, формируя пельмени. Варите их в подсоленной воде около 7-10 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Фото: 1MI

6. Постная медовая коврижка монастырская

Ингредиенты:

  • Мёд — 100 г
  • Вода — 200 мл
  • Мука — 250 г
  • Сахар — 50 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Корица, гвоздика — по вкусу

Приготовление: Медовая коврижка — это традиционное угощение, которое готовится без масла и маргарина. Для её приготовления разогрейте мед в теплой воде, добавьте сахар и специи, чтобы придать аромат. В отдельной миске просейте муку и соду, затем постепенно добавляйте медовую жидкость. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным.

Выложите тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте коврижку 30-35 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Этот десерт будет не только вкусным, но и полезным благодаря отсутствию масла.

Источник: 1000.menu

Фото: 1000.menu
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