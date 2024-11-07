Сливочное масло стало роскошью. Что теперь готовить? 6 вкусных рецептов без масла

1. Заливной капустный пирог без масла и маргарина
- Капуста — 500 г (мелко нашинкованная)
- Мука — 1 стакан
- Кефир — 1 стакан
- Яйца — 3 шт.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) — по желанию
- Подготовка капусты. Тщательно промойте капусту, мелко её нашинкуйте, добавьте небольшое количество соли и зелени (по желанию). Легко помните капусту руками, чтобы она стала мягче и легче пропитывалась тестом.
- Приготовление теста. В отдельной миске смешайте кефир с содой, оставьте на 2-3 минуты, чтобы сода активировалась. В другой посуде взбейте яйца с солью, затем добавьте кефирную смесь и продолжайте взбивать до однородности. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая тесто до гладкости и без комков.
- Собираем пирог. Выложите подготовленную капусту в форму для выпекания, равномерно распределив её по дну. Сверху аккуратно залейте подготовленным тестом, равномерно его распределив.
- Выпечка. Разогрейте духовку до 180°C. Пирог выпекайте около 40 минут, или до золотистой корочки и полного прогрева. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
Этот капустный пирог идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
2. Воздушное тесто для пирожков без масла и маргарина
- Мука — 3 стакана
- Тёплая вода — 1 стакан
- Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Активация дрожжей. В тёплой воде растворите сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать и образовалась пена.
- Замешиваем тесто. Добавьте к дрожжевой смеси муку и соль, тщательно перемешайте. Замесите тесто до мягкости и эластичности, оно не должно быть слишком жидким или слишком плотным.
- Подъем теста. Поставьте тесто в тёплое место и накройте полотенцем. Оставьте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
- Использование теста. Когда тесто поднимется, его можно использовать для пирожков с любыми начинками. Тесто получится лёгким и воздушным, идеально подходящим для выпечки.
Тесто прекрасно поддается лепке и позволяет создавать нежные пирожки, которые не требуют добавления масла или маргарина.
3. Домашняя лапша без добавления масла
- Мука — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Щепотка соли
- В миске взбейте яйца с щепоткой соли. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто.
- Когда тесто станет плотным, продолжайте месить его на рабочей поверхности до получения гладкой и эластичной массы.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте лапшу по своему вкусу (ширина полосок может быть разной).
- Подсушите лапшу немного, чтобы она не слипалась. Затем отварите в подсоленной воде в течение 3-5 минут до готовности.
- Лапша готова для добавления в супы или других блюд.
4. Быстрые лепёшки без дрожжей и масла
- Мука — 200 г
- Вода — 100 мл
- Соль — 0,5 ч. л.
- В миске смешайте муку, воду и соль. Замесите мягкое тесто, добавив немного муки, если оно будет слишком липким.
- Разделите тесто на небольшие порции и раскатайте их в круглые лепёшки.
- Обжаривайте лепёшки на сухой сковороде с обеих сторон по 3-4 минуты, до лёгкого подрумянивания.
- Подавайте лепёшки горячими, они отлично сочетаются с любыми соусами или можно использовать как гарнир. Также можно делать с ними бутерброды.
5. Домашний серый хлеб в духовке
- Ржаная мука — 200 г
- Пшеничная мука — 200 г
- Тёплая вода — 300 мл
- Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- В тёплой воде растворите дрожжи и соль, оставьте на несколько минут для активации.
- Постепенно добавляйте ржаную и пшеничную муку, замешивая тесто. Когда оно станет однородным, накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1,5 часа.
- Когда тесто поднимется, сформируйте из него хлеб и положите его в форму. Оставьте на 30 минут для второй расстойки.
- Выпекайте хлеб при температуре 200°C в течение 40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить, постучав по дну — если звук глухой, хлеб готов.
Хлеб полностью постный, с его приготовлением справится даже новичок.
6. Печенье на огуречном рассоле
- Рассол от огурцов — 100 мл
- Мука — 200 г
- Сахар — 80 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- В миске смешайте рассол от огурцов с сахаром, затем добавьте муку и соду.
- Замесите тесто, оно должно быть достаточно эластичным и не липким.
- Раскатайте тесто и вырежьте печенье любой формы.
- Выпекайте при 180°C около 15-20 минут, до лёгкого подрумянивания.
Возможно, ингридиенты покажутся странными, но это печенье очень вкусное. Его пекли ещё в СССР, когда надо было что-то сделать из минимального набора продуктов.