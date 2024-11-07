Сливочное масло стало роскошью. Что теперь готовить? 6 вкусных рецептов без масла

Эти блюда отлично подойдут для тех, кто избегает использования сливочного масла и маргарина. Вкусные блюда и десерты просты в приготовлении, невероятно вкусны, а самое главное — их ингридиенты не стоят дорого.

1. Заливной капустный пирог без масла и маргарина Ингредиенты: Капуста — 500 г (мелко нашинкованная)

Мука — 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Яйца — 3 шт.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Зелень (петрушка, укроп) — по желанию Процесс приготовления: Подготовка капусты. Тщательно промойте капусту, мелко её нашинкуйте, добавьте небольшое количество соли и зелени (по желанию). Легко помните капусту руками, чтобы она стала мягче и легче пропитывалась тестом. Приготовление теста. В отдельной миске смешайте кефир с содой, оставьте на 2-3 минуты, чтобы сода активировалась. В другой посуде взбейте яйца с солью, затем добавьте кефирную смесь и продолжайте взбивать до однородности. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая тесто до гладкости и без комков. Собираем пирог. Выложите подготовленную капусту в форму для выпекания, равномерно распределив её по дну. Сверху аккуратно залейте подготовленным тестом, равномерно его распределив. Выпечка. Разогрейте духовку до 180°C. Пирог выпекайте около 40 минут, или до золотистой корочки и полного прогрева. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов. Этот капустный пирог идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Фото: 1000.menu 2. Воздушное тесто для пирожков без масла и маргарина Ингредиенты: Мука — 3 стакана

Тёплая вода — 1 стакан

Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л. Процесс приготовления: Активация дрожжей. В тёплой воде растворите сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать и образовалась пена. Замешиваем тесто. Добавьте к дрожжевой смеси муку и соль, тщательно перемешайте. Замесите тесто до мягкости и эластичности, оно не должно быть слишком жидким или слишком плотным. Подъем теста. Поставьте тесто в тёплое место и накройте полотенцем. Оставьте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза. Использование теста. Когда тесто поднимется, его можно использовать для пирожков с любыми начинками. Тесто получится лёгким и воздушным, идеально подходящим для выпечки. Тесто прекрасно поддается лепке и позволяет создавать нежные пирожки, которые не требуют добавления масла или маргарина. Фото: Kandinsky 3. Домашняя лапша без добавления масла Ингредиенты: Мука — 200 г

Яйца — 2 шт.

Щепотка соли Процесс приготовления: В миске взбейте яйца с щепоткой соли. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Когда тесто станет плотным, продолжайте месить его на рабочей поверхности до получения гладкой и эластичной массы. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте лапшу по своему вкусу (ширина полосок может быть разной). Подсушите лапшу немного, чтобы она не слипалась. Затем отварите в подсоленной воде в течение 3-5 минут до готовности. Лапша готова для добавления в супы или других блюд. Фото: 1000.menu 4. Быстрые лепёшки без дрожжей и масла Ингредиенты: Мука — 200 г

Вода — 100 мл

Соль — 0,5 ч. л. Процесс приготовления: В миске смешайте муку, воду и соль. Замесите мягкое тесто, добавив немного муки, если оно будет слишком липким. Разделите тесто на небольшие порции и раскатайте их в круглые лепёшки. Обжаривайте лепёшки на сухой сковороде с обеих сторон по 3-4 минуты, до лёгкого подрумянивания. Подавайте лепёшки горячими, они отлично сочетаются с любыми соусами или можно использовать как гарнир. Также можно делать с ними бутерброды. Фото: 1000.menu 5. Домашний серый хлеб в духовке Ингредиенты: Ржаная мука — 200 г

Пшеничная мука — 200 г

Тёплая вода — 300 мл

Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л. Процесс приготовления: В тёплой воде растворите дрожжи и соль, оставьте на несколько минут для активации. Постепенно добавляйте ржаную и пшеничную муку, замешивая тесто. Когда оно станет однородным, накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1,5 часа. Когда тесто поднимется, сформируйте из него хлеб и положите его в форму. Оставьте на 30 минут для второй расстойки. Выпекайте хлеб при температуре 200°C в течение 40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить, постучав по дну — если звук глухой, хлеб готов. Хлеб полностью постный, с его приготовлением справится даже новичок. Фото: 1000.menu 6. Печенье на огуречном рассоле Ингредиенты: Рассол от огурцов — 100 мл

Мука — 200 г

Сахар — 80 г

Сода — 0,5 ч. л. Процесс приготовления: В миске смешайте рассол от огурцов с сахаром, затем добавьте муку и соду. Замесите тесто, оно должно быть достаточно эластичным и не липким. Раскатайте тесто и вырежьте печенье любой формы. Выпекайте при 180°C около 15-20 минут, до лёгкого подрумянивания. Возможно, ингридиенты покажутся странными, но это печенье очень вкусное. Его пекли ещё в СССР, когда надо было что-то сделать из минимального набора продуктов. Источник: 1000.menu Фото: 1000.menu Хурму — с корицей, а фейхоа — с сахаром? Главные фрукты ноября Узнать подробнее Читайте также: Самое время квасить капусту: как это делать и зачем? Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябре Ноябрьский завтрак: овсянка с хурмой