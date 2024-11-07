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Posted 7 ноября, 16:59

Published 7 ноября, 16:59

Modified 7 ноября, 16:59

Updated 7 ноября, 16:59

Сливочное масло стало роскошью. Что теперь готовить? 6 вкусных рецептов без масла

Сливочное масло стало роскошью. Что теперь готовить? 6 вкусных рецептов без масла

7 ноября 2024, 16:59
Эти блюда отлично подойдут для тех, кто избегает использования сливочного масла и маргарина. Вкусные блюда и десерты просты в приготовлении, невероятно вкусны, а самое главное — их ингридиенты не стоят дорого.

1. Заливной капустный пирог без масла и маргарина

Ингредиенты:

  • Капуста — 500 г (мелко нашинкованная)
  • Мука — 1 стакан
  • Кефир — 1 стакан
  • Яйца — 3 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Зелень (петрушка, укроп) — по желанию

Процесс приготовления:

  1. Подготовка капусты. Тщательно промойте капусту, мелко её нашинкуйте, добавьте небольшое количество соли и зелени (по желанию). Легко помните капусту руками, чтобы она стала мягче и легче пропитывалась тестом.
  2. Приготовление теста. В отдельной миске смешайте кефир с содой, оставьте на 2-3 минуты, чтобы сода активировалась. В другой посуде взбейте яйца с солью, затем добавьте кефирную смесь и продолжайте взбивать до однородности. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая тесто до гладкости и без комков.
  3. Собираем пирог. Выложите подготовленную капусту в форму для выпекания, равномерно распределив её по дну. Сверху аккуратно залейте подготовленным тестом, равномерно его распределив.
  4. Выпечка. Разогрейте духовку до 180°C. Пирог выпекайте около 40 минут, или до золотистой корочки и полного прогрева. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.

Этот капустный пирог идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: 1000.menu

2. Воздушное тесто для пирожков без масла и маргарина

Ингредиенты:

  • Мука — 3 стакана
  • Тёплая вода — 1 стакан
  • Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Активация дрожжей. В тёплой воде растворите сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи начали работать и образовалась пена.
  2. Замешиваем тесто. Добавьте к дрожжевой смеси муку и соль, тщательно перемешайте. Замесите тесто до мягкости и эластичности, оно не должно быть слишком жидким или слишком плотным.
  3. Подъем теста. Поставьте тесто в тёплое место и накройте полотенцем. Оставьте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
  4. Использование теста. Когда тесто поднимется, его можно использовать для пирожков с любыми начинками. Тесто получится лёгким и воздушным, идеально подходящим для выпечки.

Тесто прекрасно поддается лепке и позволяет создавать нежные пирожки, которые не требуют добавления масла или маргарина.

Фото: Kandinsky

3. Домашняя лапша без добавления масла

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Щепотка соли

Процесс приготовления:

  1. В миске взбейте яйца с щепоткой соли. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто.
  2. Когда тесто станет плотным, продолжайте месить его на рабочей поверхности до получения гладкой и эластичной массы.
  3. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте лапшу по своему вкусу (ширина полосок может быть разной).
  4. Подсушите лапшу немного, чтобы она не слипалась. Затем отварите в подсоленной воде в течение 3-5 минут до готовности.
  5. Лапша готова для добавления в супы или других блюд.
Фото: 1000.menu

4. Быстрые лепёшки без дрожжей и масла

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г
  • Вода — 100 мл
  • Соль — 0,5 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. В миске смешайте муку, воду и соль. Замесите мягкое тесто, добавив немного муки, если оно будет слишком липким.
  2. Разделите тесто на небольшие порции и раскатайте их в круглые лепёшки.
  3. Обжаривайте лепёшки на сухой сковороде с обеих сторон по 3-4 минуты, до лёгкого подрумянивания.
  4. Подавайте лепёшки горячими, они отлично сочетаются с любыми соусами или можно использовать как гарнир. Также можно делать с ними бутерброды.
Фото: 1000.menu

5. Домашний серый хлеб в духовке

Ингредиенты:

  • Ржаная мука — 200 г
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Тёплая вода — 300 мл
  • Дрожжи (сухие) — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. В тёплой воде растворите дрожжи и соль, оставьте на несколько минут для активации.
  2. Постепенно добавляйте ржаную и пшеничную муку, замешивая тесто. Когда оно станет однородным, накройте его полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1,5 часа.
  3. Когда тесто поднимется, сформируйте из него хлеб и положите его в форму. Оставьте на 30 минут для второй расстойки.
  4. Выпекайте хлеб при температуре 200°C в течение 40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить, постучав по дну — если звук глухой, хлеб готов.

Хлеб полностью постный, с его приготовлением справится даже новичок.

Фото: 1000.menu

6. Печенье на огуречном рассоле

Ингредиенты:

  • Рассол от огурцов — 100 мл
  • Мука — 200 г
  • Сахар — 80 г
  • Сода — 0,5 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. В миске смешайте рассол от огурцов с сахаром, затем добавьте муку и соду.
  2. Замесите тесто, оно должно быть достаточно эластичным и не липким.
  3. Раскатайте тесто и вырежьте печенье любой формы.
  4. Выпекайте при 180°C около 15-20 минут, до лёгкого подрумянивания.

Возможно, ингридиенты покажутся странными, но это печенье очень вкусное. Его пекли ещё в СССР, когда надо было что-то сделать из минимального набора продуктов.

Источник: 1000.menu

Фото: 1000.menu
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