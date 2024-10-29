Какое сливочное масло выбрать? Топ лучших по версии Росконтроля

Posted 29 октября, 13:43
Published 29 октября, 13:43
Modified 29 октября, 13:45
Updated 29 октября, 13:45
Сливочное масло не зря занимает одно из центральных мест в рационе человека. Помимо высокой калорийности, оно легко усваивается организмом и является источником полезных жиров и витаминов, таких как A, D, E и K. Они играют важную роль в поддержании здоровья кожи, костей и иммунной системы.
Важно, однако, чтобы продукт был изготовлен добросовестно и соответствовал стандартам, так как рынок заполонили подделки, где вместо молочного жира используются растительные заменители.
Росконтроль подчеркивает, что замена молочных жиров на дешевые растительные — один из основных приемов снижения себестоимости в производстве. Использование растительных жиров позволяет производителям экономить до 300 рублей на килограмме продукта. Однако для покупателей это оборачивается отсутствием всех тех полезных свойств, ради которых мы покупаем натуральное масло. Именно поэтому выбор добросовестного производителя имеет особое значение.
Росконтроль проверил масла с жирностью 82,5%. Исследования включали тестирование микробиологических и физико-химических показателей, чтобы выявить не только соответствие стандартам, но и безопасность для здоровья. На основании полученных результатов специалисты составили список лучших производителей, продукцию которых можно с уверенностью употреблять в пищу.
В результате исследований масла с жирностью 82,5% лидерами по качеству и безопасности были признаны следующие бренды:
«Вкуснотеево»
Valuiki «Традиционное»
«Экомилк»
«Белорусское»
«Традиционное»
Источник: gorodkirov.ru