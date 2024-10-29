Какое сливочное масло выбрать? Топ лучших по версии Росконтроля

Росконтроль подчеркивает, что замена молочных жиров на дешевые растительные — один из основных приемов снижения себестоимости в производстве. Использование растительных жиров позволяет производителям экономить до 300 рублей на килограмме продукта. Однако для покупателей это оборачивается отсутствием всех тех полезных свойств, ради которых мы покупаем натуральное масло. Именно поэтому выбор добросовестного производителя имеет особое значение.