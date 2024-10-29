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Posted 29 октября, 13:43

Published 29 октября, 13:43

Modified 29 октября, 13:45

Updated 29 октября, 13:45

Какое сливочное масло выбрать? Топ лучших по версии Росконтроля

Какое сливочное масло выбрать? Топ лучших по версии Росконтроля

29 октября 2024, 13:43
Фото: Kandinsky.
Выбор качественного сливочного масла — важная задача, ведь этот продукт должен приносить организму максимум пользы, а не быть лишь имитацией натурального состава. Исследования Росконтроля позволили определить пять лучших брендов сливочного масла, которые смело можно включать в свой рацион.

Сливочное масло не зря занимает одно из центральных мест в рационе человека. Помимо высокой калорийности, оно легко усваивается организмом и является источником полезных жиров и витаминов, таких как A, D, E и K. Они играют важную роль в поддержании здоровья кожи, костей и иммунной системы.

Важно, однако, чтобы продукт был изготовлен добросовестно и соответствовал стандартам, так как рынок заполонили подделки, где вместо молочного жира используются растительные заменители.

Проблема фальсификации сливочного масла

Росконтроль подчеркивает, что замена молочных жиров на дешевые растительные — один из основных приемов снижения себестоимости в производстве. Использование растительных жиров позволяет производителям экономить до 300 рублей на килограмме продукта. Однако для покупателей это оборачивается отсутствием всех тех полезных свойств, ради которых мы покупаем натуральное масло. Именно поэтому выбор добросовестного производителя имеет особое значение.

Как проходило исследование

Росконтроль проверил масла с жирностью 82,5%. Исследования включали тестирование микробиологических и физико-химических показателей, чтобы выявить не только соответствие стандартам, но и безопасность для здоровья. На основании полученных результатов специалисты составили список лучших производителей, продукцию которых можно с уверенностью употреблять в пищу.

Лучшие марки масла по версии Росконтроля

В результате исследований масла с жирностью 82,5% лидерами по качеству и безопасности были признаны следующие бренды:

  1. «Вкуснотеево»

  2. Valuiki «Традиционное»

  3. «Экомилк»

  4. «Белорусское»

  5. «Традиционное»

Источник: gorodkirov.ru

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