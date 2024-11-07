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Posted 7 ноября, 12:57

Published 7 ноября, 12:57

Modified 7 ноября, 12:59

Updated 7 ноября, 12:59

Предмет роскоши: россияне начали воровать в магазинах сливочное масло

Предмет роскоши: россияне начали воровать в магазинах сливочное масло

7 ноября 2024, 12:57
Фото: 1MI.
В последнее время на фоне экономических изменений и инфляции в России наблюдается рост интереса к сливочному маслу не только со стороны потребителей, но и со стороны злоумышленников. В магазинах участились случаи краж этого продукта.

Ночной налет на «Молочное место» в Екатеринбурге

В ночь на 5 ноября в Екатеринбурге магазин сети «Молочное место», расположенный на улице Тверитина, подвергся налету. Двое злоумышленников в черной одежде и масках разбили стеклянную дверь и проникли внутрь. Как показали камеры наблюдения, один из них направился к холодильнику и начал выкладывать в мешок масло, а второй занялся поисками денег в кассе и на прилавках. После того как злоумышленники взяли все сливочное масло, немного наличных и три молочных коктейля, они скрылись через разбитое окно в двери. Вся операция заняла менее минуты.

По заявлению владельцев магазина, основным мотивом кражи, скорее всего, было именно сливочное масло: «Сумма в кассе была небольшой, так что кажется, их целью было именно масло — вероятно, для перепродажи». Ущерб от кражи, включая разбитую дверь и украденные продукты, составил около 100 тысяч рублей. Инцидент уже стал не первым случаем в этой сети: в прошлом году ее магазины подвергались нападениям несколько раз, но тогда воров интересовали только деньги.

Нападение на сотрудницу магазина в Москве

Второй инцидент произошел в Москве в магазине «Пятерочка» на Ленинградском шоссе. Двое молодых людей попытались украсть 25 пачек сливочного масла, складывая их в рюкзак. Сотрудница магазина заметила кражу и попыталась остановить злоумышленников, но один из них ударил ее несколько раз, а второй угрожал ножом. Несмотря на попытку скрыться, подозреваемых — 25-летнего и 29-летнего мужчин — вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия». Им грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Почему крадут масло?

Причина растущей популярности сливочного масла среди воров объясняется экономическими факторами. По данным Росстата, с начала 2024 года цены на этот продукт выросли почти на 18%, а в некоторых регионах цена за килограмм уже превышает тысячу рублей.

В ответ на участившиеся кражи ритейлеры начали предпринимать дополнительные меры для защиты масла, используя пластиковые контейнеры с замками или выдавая по одной пачке по запросу покупателей.

Источники: e1.ru, msk1.ru

Фото: It's My City
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