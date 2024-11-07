Предмет роскоши: россияне начали воровать в магазинах сливочное масло

В ночь на 5 ноября в Екатеринбурге магазин сети «Молочное место», расположенный на улице Тверитина, подвергся налету. Двое злоумышленников в черной одежде и масках разбили стеклянную дверь и проникли внутрь. Как показали камеры наблюдения, один из них направился к холодильнику и начал выкладывать в мешок масло, а второй занялся поисками денег в кассе и на прилавках. После того как злоумышленники взяли все сливочное масло, немного наличных и три молочных коктейля, они скрылись через разбитое окно в двери. Вся операция заняла менее минуты.