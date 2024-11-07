Предмет роскоши: россияне начали воровать в магазинах сливочное масло

Posted 7 ноября, 12:57
Published 7 ноября, 12:57
Modified 7 ноября, 12:59
Updated 7 ноября, 12:59
В ночь на 5 ноября в Екатеринбурге магазин сети «Молочное место», расположенный на улице Тверитина, подвергся налету. Двое злоумышленников в черной одежде и масках разбили стеклянную дверь и проникли внутрь. Как показали камеры наблюдения, один из них направился к холодильнику и начал выкладывать в мешок масло, а второй занялся поисками денег в кассе и на прилавках. После того как злоумышленники взяли все сливочное масло, немного наличных и три молочных коктейля, они скрылись через разбитое окно в двери. Вся операция заняла менее минуты.
По заявлению владельцев магазина, основным мотивом кражи, скорее всего, было именно сливочное масло: «Сумма в кассе была небольшой, так что кажется, их целью было именно масло — вероятно, для перепродажи». Ущерб от кражи, включая разбитую дверь и украденные продукты, составил около 100 тысяч рублей. Инцидент уже стал не первым случаем в этой сети: в прошлом году ее магазины подвергались нападениям несколько раз, но тогда воров интересовали только деньги.
Второй инцидент произошел в Москве в магазине «Пятерочка» на Ленинградском шоссе. Двое молодых людей попытались украсть 25 пачек сливочного масла, складывая их в рюкзак. Сотрудница магазина заметила кражу и попыталась остановить злоумышленников, но один из них ударил ее несколько раз, а второй угрожал ножом. Несмотря на попытку скрыться, подозреваемых — 25-летнего и 29-летнего мужчин — вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия». Им грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.
Причина растущей популярности сливочного масла среди воров объясняется экономическими факторами. По данным Росстата, с начала 2024 года цены на этот продукт выросли почти на 18%, а в некоторых регионах цена за килограмм уже превышает тысячу рублей.
В ответ на участившиеся кражи ритейлеры начали предпринимать дополнительные меры для защиты масла, используя пластиковые контейнеры с замками или выдавая по одной пачке по запросу покупателей.