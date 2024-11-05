Как всероссийское подорожание сливочного масла связано с Белгородской областью?

Posted 5 ноября, 14:54
Published 5 ноября, 14:54
Modified 5 ноября, 14:56
Updated 5 ноября, 14:56
По словам эксперта, цены на сливочное масло растут из-за дорогого производства: на одну единицу продукции необходим большой объём молока.
«Производство молочной продукции в России в рамках программы импортозамещения не восстановлено до необходимых масштабов: собственными ресурсами мы покрываем порядка 75% всего спроса на этом рынке», — объяснила экономист.
Кроме того, окупиться начатый молочный бизнес сможет только примерно через 10 лет после первых вложений. Именно поэтому многие стараются обходить эту сферу стороной.
И самая важная в нынешнем времени причина: основным поставщиком кормов для скота являются чернозёмные регионы России, в число которых входят Белгород, Курск и Липецк, часто попадающие под обстрелы ВСУ. Поставки из этих регионов ограничены, из-за чего страдает и количество производимой молочной продукции.
При этом после подорожания эксперт ожидает «установление равновесной цены ниже максимальных показателей». С этим может помочь импорт сливочного масла из Индии, Турции и Ирана.
Напомним, что только за прошлую неделю в Белгородской области на 10 рублей подорожал килограмм сливочноего масла.