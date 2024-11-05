Как всероссийское подорожание сливочного масла связано с Белгородской областью?

Сливочное масло могло подорожать из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Цены на сливочное масло продолжают расти по всей России: с начала года молочный продукт подорожал уже на четверть. Но стоит ли ждать, что скоро оно вновь подешевеет? На этот вопрос агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.