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Posted 5 ноября, 14:54

Published 5 ноября, 14:54

Modified 5 ноября, 14:56

Updated 5 ноября, 14:56

Сливочное масло могло подорожать из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Как всероссийское подорожание сливочного масла связано с Белгородской областью?

5 ноября 2024, 14:54
Фото: 1MI.

Сливочное масло могло подорожать из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Цены на сливочное масло продолжают расти по всей России: с начала года молочный продукт подорожал уже на четверть. Но стоит ли ждать, что скоро оно вновь подешевеет? На этот вопрос агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

По словам эксперта, цены на сливочное масло растут из-за дорогого производства: на одну единицу продукции необходим большой объём молока.

«Производство молочной продукции в России в рамках программы импортозамещения не восстановлено до необходимых масштабов: собственными ресурсами мы покрываем порядка 75% всего спроса на этом рынке», — объяснила экономист.

Кроме того, окупиться начатый молочный бизнес сможет только примерно через 10 лет после первых вложений. Именно поэтому многие стараются обходить эту сферу стороной.

И самая важная в нынешнем времени причина: основным поставщиком кормов для скота являются чернозёмные регионы России, в число которых входят Белгород, Курск и Липецк, часто попадающие под обстрелы ВСУ. Поставки из этих регионов ограничены, из-за чего страдает и количество производимой молочной продукции.

При этом после подорожания эксперт ожидает «установление равновесной цены ниже максимальных показателей». С этим может помочь импорт сливочного масла из Индии, Турции и Ирана.

Напомним, что только за прошлую неделю в Белгородской области на 10 рублей подорожал килограмм сливочноего масла.

Не исчезло, но подорожало: на сколько выросла цена на сливочное масло в Белгороде?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Сливочное масло#Масло#Россия#Рост цен
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