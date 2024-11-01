Вкус или меньше витаминов? Какое растительное масло лучше выбирать

Posted 1 ноября, 07:49
Published 1 ноября, 07:49
Modified 1 ноября, 07:51
Updated 1 ноября, 07:51
Подсолнечное масло бывает нескольких видов, отличающихся по сорту, методу производства и степени очистки. Основные категории — это масла высшего и первого сортов, а также рафинированные и нерафинированные виды. Разберем их особенности и отличия.
Высший сорт. Масло высшего сорта отличается высокой степенью чистоты и прозрачности. Оно имеет менее выраженный вкус и аромат, поэтому подходит для жарки и готовки. Этот сорт проходит тщательную очистку и контролируется по строгим требованиям, что делает его максимально безопасным для потребления.
Первый сорт. Масло первого сорта менее очищено и обладает более выраженным подсолнечным вкусом и ароматом. Оно также может быть немного мутноватым. Обычно его выбирают для заправки салатов и холодных блюд, где важно сохранить натуральный аромат. Масло первого сорта сохраняет больше биологически активных веществ.
Рафинированное масло. Производство рафинированного масла включает многоэтапную очистку. Сначала семена подсолнечника очищают, нагревают и измельчают, затем прессуют для извлечения масла первого отжима. Полученный продукт содержит много примесей и имеет высокую кислотность, из-за чего его нельзя использовать сразу. Чтобы сделать масло пригодным для еды, его рафинируют — то есть подвергают глубокому очищению, которое включает:
Рафинированное масло не пенится при нагреве, не придает блюдам запаха, поэтому подходит для жарки и запекания.
Нерафинированное масло. Нерафинированное масло получают более щадящим методом, который сохраняет природные витамины и антиоксиданты. Семена для нерафинированного масла тщательно очищают от шелухи, затем прессуют и фильтруют, чтобы убрать крупные частицы, но не подвергают химической очистке. Такой метод позволяет сохранить насыщенный вкус и аромат, а также полезные вещества, как витамин Е. Однако отсутствие глубокой очистки означает, что масло быстрее портится и требует особых условий хранения. Его лучше использовать для заправки салатов и холодных блюд, так как при жарке оно может горчить и терять свои полезные свойства.
Вкус и запах. Рафинированное масло практически не имеет запаха и вкуса, а нерафинированное сохраняет характерный аромат и вкус семечек.
Состав. Нерафинированное масло богато витаминами и антиоксидантами, в том числе витамин Е. При рафинировании часть полезных веществ теряется — в среднем биоактивных соединений становится меньше на 40%, особенно уменьшается содержание полифенолов.
Срок хранения. Благодаря очистке рафинированное масло хранится дольше и менее подвержено окислению. Нерафинированное нужно хранить в тёмном и прохладном месте. Так оно не будет терять свои свойства.
Эксперты Роскачества выбрали 21 образец подсолнечного масла, 12 из них относились к первому сорту, семь — к высшему. У ещё двух не был указан сорт. Цены на подсолнечное масло были в промежутке от 8,8 до 138,9 рублей за 100 граммов. Большая часть масел продемонстрировали высокий уровень безопасности и соответствие требованиям Роскачества: 19 брендов могут претендовать на российский Знак качества. К числу лидеров вошли такие марки, как:
Особое внимание заслуживает масло марки «Слобода». Оно подтвердило свой Знак качества, который указан на её упаковке.
Эксперты вычвили критически низкое количество глицидиловых эфиров — веществ, особо опасного для здоровья человека. Их незначительное превышение было завиксировано только в масле бренда «Затея».
Содержание трансжиров в проверяемых маслах было миниматьным и не превышало 1%. Такие масла можно употреблять без угрозы вреда своему здоровью. Также был зафиксирован минимальный уровень опасного канцерогена — бенз (а)пирена. Это полностью соответствует стандартам качества.
Источник: Роскачество