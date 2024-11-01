Вкус или меньше витаминов? Какое растительное масло лучше выбирать

Нерафинированное масло. Нерафинированное масло получают более щадящим методом, который сохраняет природные витамины и антиоксиданты. Семена для нерафинированного масла тщательно очищают от шелухи, затем прессуют и фильтруют, чтобы убрать крупные частицы, но не подвергают химической очистке. Такой метод позволяет сохранить насыщенный вкус и аромат, а также полезные вещества, как витамин Е. Однако отсутствие глубокой очистки означает, что масло быстрее портится и требует особых условий хранения. Его лучше использовать для заправки салатов и холодных блюд, так как при жарке оно может горчить и терять свои полезные свойства.