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Posted 1 ноября, 07:49

Published 1 ноября, 07:49

Modified 1 ноября, 07:51

Updated 1 ноября, 07:51

Вкус или меньше витаминов? Какое растительное масло лучше выбирать

Вкус или меньше витаминов? Какое растительное масло лучше выбирать

1 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI.
Эксперты исследовали 21 бренд подсолнечного масла по 44 разным параметрам. В проверке участвовали масла, произведённые на заводах в Самарской, Воронежской, Ростовской, Челябинской и Белгородской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

Подсолнечное масло бывает нескольких видов, отличающихся по сорту, методу производства и степени очистки. Основные категории — это масла высшего и первого сортов, а также рафинированные и нерафинированные виды. Разберем их особенности и отличия.

Виды подсолнечного масла и отличия по сортам

  1. Высший сорт. Масло высшего сорта отличается высокой степенью чистоты и прозрачности. Оно имеет менее выраженный вкус и аромат, поэтому подходит для жарки и готовки. Этот сорт проходит тщательную очистку и контролируется по строгим требованиям, что делает его максимально безопасным для потребления.

  2. Первый сорт. Масло первого сорта менее очищено и обладает более выраженным подсолнечным вкусом и ароматом. Оно также может быть немного мутноватым. Обычно его выбирают для заправки салатов и холодных блюд, где важно сохранить натуральный аромат. Масло первого сорта сохраняет больше биологически активных веществ.

Фото: 1MI

Как делают рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло

Рафинированное масло. Производство рафинированного масла включает многоэтапную очистку. Сначала семена подсолнечника очищают, нагревают и измельчают, затем прессуют для извлечения масла первого отжима. Полученный продукт содержит много примесей и имеет высокую кислотность, из-за чего его нельзя использовать сразу. Чтобы сделать масло пригодным для еды, его рафинируют — то есть подвергают глубокому очищению, которое включает:

  • Гидратацию — удаление фосфатидов, вызывающих помутнение.
  • Нейтрализацию — устранение свободных жирных кислот.
  • Отбеливание — удаление пигментов, придающих маслу нежелательные оттенки.
  • Дезодорацию — удаление запахов и вкусовых примесей для нейтрального вкуса и аромата.

Рафинированное масло не пенится при нагреве, не придает блюдам запаха, поэтому подходит для жарки и запекания.

Нерафинированное масло. Нерафинированное масло получают более щадящим методом, который сохраняет природные витамины и антиоксиданты. Семена для нерафинированного масла тщательно очищают от шелухи, затем прессуют и фильтруют, чтобы убрать крупные частицы, но не подвергают химической очистке. Такой метод позволяет сохранить насыщенный вкус и аромат, а также полезные вещества, как витамин Е. Однако отсутствие глубокой очистки означает, что масло быстрее портится и требует особых условий хранения. Его лучше использовать для заправки салатов и холодных блюд, так как при жарке оно может горчить и терять свои полезные свойства.

Основные различия между рафинированным и нерафинированным маслом

  1. Вкус и запах. Рафинированное масло практически не имеет запаха и вкуса, а нерафинированное сохраняет характерный аромат и вкус семечек.

  2. Состав. Нерафинированное масло богато витаминами и антиоксидантами, в том числе витамин Е. При рафинировании часть полезных веществ теряется — в среднем биоактивных соединений становится меньше на 40%, особенно уменьшается содержание полифенолов.

  3. Срок хранения. Благодаря очистке рафинированное масло хранится дольше и менее подвержено окислению. Нерафинированное нужно хранить в тёмном и прохладном месте. Так оно не будет терять свои свойства.

Фото: 1MI

Высокие стандарты и претенденты на Знак качества

Эксперты Роскачества выбрали 21 образец подсолнечного масла, 12 из них относились к первому сорту, семь — к высшему. У ещё двух не был указан сорт. Цены на подсолнечное масло были в промежутке от 8,8 до 138,9 рублей за 100 граммов. Большая часть масел продемонстрировали высокий уровень безопасности и соответствие требованиям Роскачества: 19 брендов могут претендовать на российский Знак качества. К числу лидеров вошли такие марки, как:

  • «Я люблю готовить»
  • «Злато»
  • «Ласка»
  • «Аннинское»
  • «Урожайное»
  • «Щедрое лето»
  • «Корона изобилия»
  • «ВкусВилл»
  • «Светлица»
  • Spar
  • «Щедрый год»
  • «Красная цена»
  • Mr.Ricco
  • «Миладора»
  • Ideal
  • «Благо»
  • «Золотая семечка»
  • «Олейна»

Особое внимание заслуживает масло марки «Слобода». Оно подтвердило свой Знак качества, который указан на её упаковке.

Безопасность прежде всего

Эксперты вычвили критически низкое количество глицидиловых эфиров — веществ, особо опасного для здоровья человека. Их незначительное превышение было завиксировано только в масле бренда «Затея».

Содержание трансжиров в проверяемых маслах было миниматьным и не превышало 1%. Такие масла можно употреблять без угрозы вреда своему здоровью. Также был зафиксирован минимальный уровень опасного канцерогена — бенз (а)пирена. Это полностью соответствует стандартам качества.

Источник: Роскачество

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