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Posted 31 октября, 11:28

Published 31 октября, 11:28

Modified 31 октября, 11:30

Updated 31 октября, 11:30

Минск стал главным поставщиком сливочного масла в Россию: как это повлияет на цены?

Минск стал главным поставщиком сливочного масла в Россию: как это повлияет на цены?

31 октября 2024, 11:28
Фото: Kandinsky.
Белоруссия увеличила свои поставки сливочного масла в Россию, что позволило стабилизировать цены внутри страны, однако на фоне роста спроса цены на масло продолжают расти, в том числе из-за торговых наценок. Соответствующие данные представил Россельхознадзор.

Согласно данным Россельхознадзора, опубликованным ТАСС, за первые девять месяцев 2024 года Россия получила около 89 тысяч тонн сливочного масла из Белоруссии. На данный момент эта страна — крупнейший поставщик продукта в Россию. Общий объём импорта масла в страну за указанный период достиг 110 тысяч тонн, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Министерство сельского хозяйства Белоруссии сообщает, что предпринимает усилия для увеличения объёмов поставок сливочного масла в Россию и другие дружественные страны. Эти меры позволили не только удовлетворить растущий спрос, но и стабилизировать цены внутри страны, где продукт полностью обеспечивает внутренний рынок.

В то же время в России продолжается рост стоимости сливочного масла. По данным Росстата, цены на этот продукт увеличились на 1,6% за последнюю неделю и на 23,43% за девять месяцев 2024 года. Гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов сообщил, что в среднем масло подорожает на 20%, и подчеркнул, что на окончательную цену влияют также торговые наценки, которые могут варьироваться от 10 до 30%.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам принять меры по стабилизации цен на сливочное масло. В ходе совещания с производителями молочной продукции и представителями ретейлеров он подчеркнул, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией на рынке масла и предпринимать действия для поддержания доступности продукта.

Источник: news.ru

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