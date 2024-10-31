Минск стал главным поставщиком сливочного масла в Россию: как это повлияет на цены?

В то же время в России продолжается рост стоимости сливочного масла. По данным Росстата, цены на этот продукт увеличились на 1,6% за последнюю неделю и на 23,43% за девять месяцев 2024 года. Гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов сообщил, что в среднем масло подорожает на 20%, и подчеркнул, что на окончательную цену влияют также торговые наценки, которые могут варьироваться от 10 до 30%.