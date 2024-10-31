Минск стал главным поставщиком сливочного масла в Россию: как это повлияет на цены?

Posted 31 октября, 11:28
Published 31 октября, 11:28
Modified 31 октября, 11:30
Updated 31 октября, 11:30
Согласно данным Россельхознадзора, опубликованным ТАСС, за первые девять месяцев 2024 года Россия получила около 89 тысяч тонн сливочного масла из Белоруссии. На данный момент эта страна — крупнейший поставщик продукта в Россию. Общий объём импорта масла в страну за указанный период достиг 110 тысяч тонн, что на 9% больше, чем в прошлом году.
Министерство сельского хозяйства Белоруссии сообщает, что предпринимает усилия для увеличения объёмов поставок сливочного масла в Россию и другие дружественные страны. Эти меры позволили не только удовлетворить растущий спрос, но и стабилизировать цены внутри страны, где продукт полностью обеспечивает внутренний рынок.
В то же время в России продолжается рост стоимости сливочного масла. По данным Росстата, цены на этот продукт увеличились на 1,6% за последнюю неделю и на 23,43% за девять месяцев 2024 года. Гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов сообщил, что в среднем масло подорожает на 20%, и подчеркнул, что на окончательную цену влияют также торговые наценки, которые могут варьироваться от 10 до 30%.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам принять меры по стабилизации цен на сливочное масло. В ходе совещания с производителями молочной продукции и представителями ретейлеров он подчеркнул, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией на рынке масла и предпринимать действия для поддержания доступности продукта.
Источник: news.ru