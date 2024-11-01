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Posted 1 ноября, 08:43

Published 1 ноября, 08:43

Modified 1 ноября, 08:45

Updated 1 ноября, 08:45

За неделю цены на сливочное масло в Белгороде выросли на 10 рублей

Не исчезло, но подорожало: на сколько выросла цена на сливочное масло в Белгороде?

1 ноября 2024, 08:43
Фото: Kandinsky.

За неделю цены на сливочное масло в Белгороде выросли на 10 рублей

За неделю цены на некоторые продукты в Белгородской области снова выросли. Подорожание вновь коснулось масла. За ростом стоимости проследили в рамках еженедельного мониторинга специалисты Белгородстата.

В Белгородской области за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук, если смотреть проценты прибавки к стоимости. Цена за килограмм продукта поднялась с 36,49 рубля до 37,95 рубля. Цена на свёклу также поднялась с 37,21 до 38,62 рубля за килограмм.

В число подорожавших продуктов также вошло пшено. Его стоимость поднялась с 46,80 до 48,39 рубля за килограмм. Сливочное масло подорожало с 838,60 до 848,73 рубля за килограмм.

Незначильный рост цен также коснулся рыбы, варёной колбасы, свежих помидоров и других продуктов. Подешевели же мясо курицы, сосиски, подсолнечное масло, соль, пшеничная мука, морковь, свежие огурцы, яблоки и неокоторые другие продукты.

Изменения цен не коснулись баранины, хлебных изделий из пшеничной муки и водки.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Продукты#Масло#Цены на продукты#Белгород
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