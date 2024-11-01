Не исчезло, но подорожало: на сколько выросла цена на сливочное масло в Белгороде?

В Белгородской области за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук, если смотреть проценты прибавки к стоимости. Цена за килограмм продукта поднялась с 36,49 рубля до 37,95 рубля. Цена на свёклу также поднялась с 37,21 до 38,62 рубля за килограмм.