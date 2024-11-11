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Posted 11 ноября, 14:37

Published 11 ноября, 14:37

Modified 11 ноября, 14:39

Updated 11 ноября, 14:39

Молоко подорожало в Белгородской области вслед за сливочным маслом

Масло передаёт эстафету: белгородцы жалуются на подорожание молока

11 ноября 2024, 14:37
Фото: 1MI. Молоко подорожало в Белгородской области вслед за сливочным маслом

Белгородцы обеспокоены ценами на молоко

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Новости Белгорода
Белгородец после похода в магазин удивился ценам на молоко. Продукт марки «Авида» 2,5% жирности он приобрёл за 91,99 рубля. Несколько дней назад, по его словам, это же молоко стоило 76 рублей, то есть почти на 20% дешевле.

Белгородец сравнил цены на молоко и утверждает, что они даже выше, чем в остальных регионах Черноземье.

«В Воронеже и то дешевле. По 71 рубль в Мичурино, Тамбовская область и по 80 рублей в Лебедяни, Липецкая область. Куда смотрят местные власти — непонятно», — написал он.

По данным Белгородстата, за неделю пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало до 70,31 рубля за литр, стерилизованное — до 98,06 рубля.

Чек из магазинаЧек из магазина
Чек из магазина. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Антоненко сообщил, что рост цен наблюдается по всей стране, и объяснил это «недобросовестностью» предприятий. Такую информацию передают в прокуратуру, а жители могут сами пожаловаться на сайте ФАС или на горячую линию по номеру 8 (4722) 32-16-92.

Сливочное масло ещё одного белгородского производителя исчезло из магазинов
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