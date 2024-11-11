Масло передаёт эстафету: белгородцы жалуются на подорожание молока

Posted 11 ноября, 14:37
Published 11 ноября, 14:37
Modified 11 ноября, 14:39
Updated 11 ноября, 14:39
Белгородец сравнил цены на молоко и утверждает, что они даже выше, чем в остальных регионах Черноземье.
«В Воронеже и то дешевле. По 71 рубль в Мичурино, Тамбовская область и по 80 рублей в Лебедяни, Липецкая область. Куда смотрят местные власти — непонятно», — написал он.
По данным Белгородстата, за неделю пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности подорожало до 70,31 рубля за литр, стерилизованное — до 98,06 рубля.
Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Антоненко сообщил, что рост цен наблюдается по всей стране, и объяснил это «недобросовестностью» предприятий. Такую информацию передают в прокуратуру, а жители могут сами пожаловаться на сайте ФАС или на горячую линию по номеру 8 (4722) 32-16-92.