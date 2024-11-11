Масло передаёт эстафету: белгородцы жалуются на подорожание молока

Белгородцы обеспокоены ценами на молоко

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Белгородец после похода в магазин удивился ценам на молоко. Продукт марки «Авида» 2,5% жирности он приобрёл за 91,99 рубля. Несколько дней назад, по его словам, это же молоко стоило 76 рублей, то есть почти на 20% дешевле.