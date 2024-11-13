Не выбрасывай: шеф-повар советует, что приготовить из остатков продуктов

Яблоки — это один из самых популярных осенних фруктов, но часто мы выбрасываем их очистки и сердцевины. Владимир Мухин предлагает не только использовать их по максимуму, но и создать из них два отличных блюда: пирог и компот. Это идеальное сочетание для тех, кто ценит экологичность и не хочет выбрасывать полезные части яблок.