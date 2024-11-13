Не выбрасывай: шеф-повар советует, что приготовить из остатков продуктов

В современном мире идея zero-waste находит всё большее признание в кулинарном искусстве. Эта философия основана на стремлении минимизировать отходы и максимально использовать все продукты.
Вдохновлённый этой идеей, Владимир Мухин, бренд-шеф ресторанов WRF и амбассадор Electrolux, делится несколькими простыми и вкусными рецептами, которые не только помогут избежать пищевых отходов, но и позволят вам приготовить новые и восхитительные блюда. Эти рецепты идеально подойдут для осени и помогут превратить остатки продуктов в настоящее кулинарное сокровище.
Яблочный пирог и компот из очистков и сердцевины
Яблоки — это один из самых популярных осенних фруктов, но часто мы выбрасываем их очистки и сердцевины. Владимир Мухин предлагает не только использовать их по максимуму, но и создать из них два отличных блюда: пирог и компот. Это идеальное сочетание для тех, кто ценит экологичность и не хочет выбрасывать полезные части яблок.
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 100 г
- Мука — 150 г
- Жидкий мед — 50 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Яблоки (большие, сезонные) — 4 шт.
- Лимон (цедра и сок) — 1 шт.
- Очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их крупными кубиками, добавьте молотую корицу, лимонную цедру и сок, тщательно перемешайте.
- Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте мед и снова взбейте. Постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, чтобы тесто оставалось легким.
- Перемешайте тесто с яблоками и выложите в форму для запеканки, застеленную пергаментом.
- Выпекайте при 180°C на режиме конвекции в течение 30-40 минут, пока пирог не станет золотистым.
- Очистки и сердцевины яблок — от 4 шт.
- Черноплодная рябина — горсть
- Сахар — по вкусу
- Вода — 1 литр
- Очистки и сердцевины яблок положите в кастрюлю, добавьте черноплодную рябину и сахар.
- Залейте 1 литром воды, доведите до кипения, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
- Процеживайте и подавайте вместе с яблочным пирогом.
Тыквенный крем-суп после Хэллоуина
Тыква — главный символ осени, но после праздников, когда осталась тыква, многие не знают, что с ней делать. Владимир Мухин предлагает использовать тыкву, оставшуюся после Хэллоуина, для приготовления насыщенного крем-супа, который согреет в холодные дни.
- Тыква (средняя) — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Корень имбиря — 1 см
- Карри — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Розмарин — 1 веточка
- Сливки или кокосовое молоко — 200 мл
- Оливковое масло — 50 мл
- Соль и перец — по вкусу
- Тыквенные семечки (обжаренные) — горсть
- Тыкву очистите, нарежьте крупными кусочками и запекайте в духовке при 200°C на режиме конвекции с паром в течение 20-30 минут.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук, чеснок, имбирь и карри.
- Добавьте запеченную тыкву, залейте водой или овощным бульоном, чтобы покрыть тыкву, и варите 10-15 минут.
- Пробейте суп блендером до однородной консистенции. Добавьте сливки или кокосовое молоко, розмарин, соль и перец.
- Подавайте с обжаренными тыквенными семечками.
Сладкие гренки из вчерашнего хлеба
Не выбрасывайте черствый хлеб! Владимир Мухин предлагает превратить его в вкусные сладкие гренки с творожным сыром и вареньем, которые могут стать отличным завтраком или десертом.
- Белый пшеничный хлеб — 4 ломтика
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 100 мл
- Корица — 0,5 ч. л.
- Ванильный сахар — ¼ ч. л.
- Сахар — 30 г
- Варенье из черной смородины или черники — 50 г
- Творожный сыр — 50 г
- Сливочное масло — 50 г
- В миске смешайте яйцо, молоко, сахар, корицу и ванильный сахар.
- Выложите хлеб в эту смесь и дайте ему впитать жидкость.
- Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло и обжарьте хлеб с одной стороны до золотистой корочки.
- Переверните хлеб, на одну сторону выложите творожный сыр и варенье, сложите две части и продолжайте жарить до готовности.
- Подавайте горячими, разрезав гренки пополам.