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Posted 13 ноября, 09:35

Published 13 ноября, 09:35

Modified 13 ноября, 09:37

Updated 13 ноября, 09:37

Не выбрасывай: шеф-повар советует, что приготовить из остатков продуктов

Не выбрасывай: шеф-повар советует, что приготовить из остатков продуктов

13 ноября 2024, 09:35
Фото: 1MI.
Владимир Мухин, известный бренд-шеф ресторанов WRF и амбассадор Electrolux, предлагает использовать остатки продуктов для создания вкусных и креативных блюд. Это поможет минимизировать отходы и разнообразить ежедневное меню.

В современном мире идея zero-waste находит всё большее признание в кулинарном искусстве. Эта философия основана на стремлении минимизировать отходы и максимально использовать все продукты.

Вдохновлённый этой идеей, Владимир Мухин, бренд-шеф ресторанов WRF и амбассадор Electrolux, делится несколькими простыми и вкусными рецептами, которые не только помогут избежать пищевых отходов, но и позволят вам приготовить новые и восхитительные блюда. Эти рецепты идеально подойдут для осени и помогут превратить остатки продуктов в настоящее кулинарное сокровище.

Яблочный пирог и компот из очистков и сердцевины

Яблоки — это один из самых популярных осенних фруктов, но часто мы выбрасываем их очистки и сердцевины. Владимир Мухин предлагает не только использовать их по максимуму, но и создать из них два отличных блюда: пирог и компот. Это идеальное сочетание для тех, кто ценит экологичность и не хочет выбрасывать полезные части яблок.

Ингредиенты для пирога:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 150 г
  • Жидкий мед — 50 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Яблоки (большие, сезонные) — 4 шт.
  • Лимон (цедра и сок) — 1 шт.

Приготовление пирога:

  1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их крупными кубиками, добавьте молотую корицу, лимонную цедру и сок, тщательно перемешайте.
  2. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте мед и снова взбейте. Постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, чтобы тесто оставалось легким.
  3. Перемешайте тесто с яблоками и выложите в форму для запеканки, застеленную пергаментом.
  4. Выпекайте при 180°C на режиме конвекции в течение 30-40 минут, пока пирог не станет золотистым.

Ингредиенты для компота:

  • Очистки и сердцевины яблок — от 4 шт.
  • Черноплодная рябина — горсть
  • Сахар — по вкусу
  • Вода — 1 литр

Приготовление компота:

  1. Очистки и сердцевины яблок положите в кастрюлю, добавьте черноплодную рябину и сахар.
  2. Залейте 1 литром воды, доведите до кипения, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
  3. Процеживайте и подавайте вместе с яблочным пирогом.
Фото: Kandinsky

Тыквенный крем-суп после Хэллоуина

Тыква — главный символ осени, но после праздников, когда осталась тыква, многие не знают, что с ней делать. Владимир Мухин предлагает использовать тыкву, оставшуюся после Хэллоуина, для приготовления насыщенного крем-супа, который согреет в холодные дни.

Ингредиенты:

  • Тыква (средняя) — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Корень имбиря — 1 см
  • Карри — 1 ч. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Розмарин — 1 веточка
  • Сливки или кокосовое молоко — 200 мл
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Соль и перец — по вкусу
  • Тыквенные семечки (обжаренные) — горсть

Приготовление:

  1. Тыкву очистите, нарежьте крупными кусочками и запекайте в духовке при 200°C на режиме конвекции с паром в течение 20-30 минут.
  2. В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук, чеснок, имбирь и карри.
  3. Добавьте запеченную тыкву, залейте водой или овощным бульоном, чтобы покрыть тыкву, и варите 10-15 минут.
  4. Пробейте суп блендером до однородной консистенции. Добавьте сливки или кокосовое молоко, розмарин, соль и перец.
  5. Подавайте с обжаренными тыквенными семечками.
Фото: Kandinsky

Сладкие гренки из вчерашнего хлеба

Не выбрасывайте черствый хлеб! Владимир Мухин предлагает превратить его в вкусные сладкие гренки с творожным сыром и вареньем, которые могут стать отличным завтраком или десертом.

Ингредиенты:

  • Белый пшеничный хлеб — 4 ломтика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Ванильный сахар — ¼ ч. л.
  • Сахар — 30 г
  • Варенье из черной смородины или черники — 50 г
  • Творожный сыр — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г

Приготовление:

  1. В миске смешайте яйцо, молоко, сахар, корицу и ванильный сахар.
  2. Выложите хлеб в эту смесь и дайте ему впитать жидкость.
  3. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло и обжарьте хлеб с одной стороны до золотистой корочки.
  4. Переверните хлеб, на одну сторону выложите творожный сыр и варенье, сложите две части и продолжайте жарить до готовности.
  5. Подавайте горячими, разрезав гренки пополам.

Источник: marieclaire.ru

Фото: koolinar.ru
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