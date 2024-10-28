7 вредных продуктов, которые мы привыкли считать полезными: мнение экспертов

Posted 28 октября, 17:05
Published 28 октября, 17:05
Modified 28 октября, 17:05
Updated 28 октября, 17:05
Всем известна польза кисломолочных продуктов, богатых лактобактериями, — они действительно помогают пищеварению и укрепляют иммунитет. Однако это относится только к натуральным йогуртам и творожкам без добавок. В популярные фруктовые десерты часто добавляют сахар для вкуса, и его содержание может доходить до 15%. По сути, одна баночка такого йогурта может обеспечить вас значительной частью дневной нормы сахара, что не лучшим образом сказывается на уровне глюкозы и метаболизме.
Свежевыжатые соки, безусловно, полезны для здоровья. Однако, когда мы говорим о пакетированных соках и нектарах из супермаркетов, ситуация меняется. Они выглядят как полезный напиток, ведь на упаковке часто обещают витамины и свежесть фруктов. Однако такие соки лишены клетчатки, которая остается в жмыхе, и обычно богаты лишь витамином С, а порой и сахаром для усиления вкуса. Вместо пользы для организма такие напитки могут вызывать резкие скачки сахара в крови, особенно если вы пьете их на голодный желудок. Альтернатива — соки с мякотью или свежие фрукты.
Многие покупают обезжиренное молоко и творог, думая, что это хороший способ снизить калорийность. Однако жиры — важные элементы для здоровья, особенно в молочных продуктах, где они способствуют лучшему усвоению кальция и витаминов. Убирая жир, производители часто компенсируют его потерю, добавляя сахар или вкусовые добавки. В результате продукт теряет значительную часть своих полезных свойств, а в некоторых случаях даже становится вредным для организма.
Хрустящие мюсли часто кажутся идеальной основой для полезного завтрака. Но покупные мюсли могут быть перегружены сахаром, патокой, ароматизаторами и растительными маслами, чтобы усилить вкус и текстуру. Иногда количество орехов и сухофруктов в составе оказывается минимальным. Такой продукт имеет высокую калорийность и содержит пустые углеводы, которые приводят к резкому выбросу сахара в кровь и быстрому чувству голода. Чтобы избежать этого, можно приготовить мюсли самостоятельно, контролируя состав.
Быстрорастворимые каши стали популярными благодаря своей удобности, особенно в условиях быстрого ритма жизни. Однако их пищевая ценность часто оказывается низкой, так как при обработке они теряют клетчатку и важные витамины. Чтобы улучшить вкус, производители добавляют сахар и ароматизаторы. Такие завтраки не насыщают надолго и дают быстрый всплеск энергии, который быстро сменяется чувством голода. Полезнее готовить каши из цельных злаков, которые нужно варить.
Протеиновые батончики часто покупают для перекуса или восстановления после тренировок. Однако состав многих из них оставляет желать лучшего. Под красивыми обертками скрываются сахара, искусственные добавки и жиры, что делает батончики калорийными и не всегда полезными. Кроме того, в реальности содержание белка в батончике может быть ниже заявленного. Лучше выбрать продукт с натуральным составом или же просто перекусить орехами и свежими фруктами.
Сегодня мода на продукты без глютена достигла пика, и многие считают их полезными, даже если не страдают от целиакии (генетическое заболевание, при котором люди не переносят глютен). Для остальных отказ от глютена необоснован и даже может быть вредным, поскольку в такие продукты добавляют крахмалы для замены структуры. Такие продукты могут содержать больше сахара, жиров и искусственных добавок, чтобы компенсировать отсутствие привычной структуры и текстуры. Потребление безглютеновой пищи без необходимости может вызвать дефицит полезных веществ, поэтому включать их в рацион стоит только по рекомендации врача.
Осознанный выбор продуктов и внимание к составу — лучший способ оставаться на пути к здоровому питанию. Всегда читайте этикетки и проверяйте состав, ведь даже популярные продукты для ЗОЖ могут оказаться не такими полезными, как кажется на первый взгляд.
Источник: здоровое-питание.рф.