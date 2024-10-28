7 вредных продуктов, которые мы привыкли считать полезными: мнение экспертов

Свежевыжатые соки, безусловно, полезны для здоровья. Однако, когда мы говорим о пакетированных соках и нектарах из супермаркетов, ситуация меняется. Они выглядят как полезный напиток, ведь на упаковке часто обещают витамины и свежесть фруктов. Однако такие соки лишены клетчатки, которая остается в жмыхе, и обычно богаты лишь витамином С, а порой и сахаром для усиления вкуса. Вместо пользы для организма такие напитки могут вызывать резкие скачки сахара в крови, особенно если вы пьете их на голодный желудок. Альтернатива — соки с мякотью или свежие фрукты.