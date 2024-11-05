Хурму — с корицей, а фейхоа — с сахаром? Главные фрукты ноября

Айва содержит большое количество витамина C, который помогает организму противостоять инфекциям, и витамины группы B, поддерживающие нервную систему и обмен веществ. В составе айвы также присутствуют калий, магний и фосфор, важные для здоровья сердца и сосудов. Айва улучшает работу пищеварительной системы, что особенно важно в холодный сезон, когда наш рацион может быть менее разнообразным. Этот фрукт также обладает противомикробными свойствами, что делает его полезным для общего здоровья. Её можно использовать для профилактики и лечения простудных заболеваний, укрепления дыхательных путей и облегчения симптомов кашля и воспаления горла.