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Фуршет

Брускетты, шашлык, сыр с абрикосом и мятой: чем накормят почётных гостей в Белгороде?

23 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Фуршет

На питание гостей общегородских мероприятий в Белгороде потратят 1 млн рублей

Мэрия Белгорода ищет подрядчика для организации питания гостей и участников различных городских мероприятий в 2024 году. Контракт оценивается в один миллион рублей, а услуги должны быть оказаны до 25 декабря 2024 года.

Администрация Белгорода ищут того, кто окажет услуги общественного питания во время проведения общегородских мероприятий и при приёме официальных делегаций в 2024 году. Начальная сумма контракта составляет 1 миллион рублей. Услуги должны быть оказаны с момента заключения контракта до 25 декабря 2024 года.

Исполнитель должен будет одновременно обслуживать не менее 919 человек. Ему предстоит подготовить и украсить место проведения мероприятия. Для этого необходимо накрыть столы белыми ткаными скатертями до пола, расставить качественную посуду, стеклянные бокалы и металлические столовые приборы — все предметы должны быть из одного набора. При проведении фуршетов по залу должны быть расставлены фуршетные линии для блюд и напитков.

Также на месте проведения мероприятия исполнитель должен обеспечить наличие обученных работников — администратора и официантов. На десять гостей должен приходиться как минимум один официант. Исходя из требований заказчика и предполагаемого количества участников мероприятия, должно быть не менее 90 официантов.

В меню мероприятий должны быть фрукты, блюда с креветками, бутерброды, канапе, мини-брускетты, пирожные. Из напитков гостям можно будет выбрать чай, кофе, соки, морс, а также игристое вино «Абрау-Дюрсо», коньяк «Арарат», выдержанный не менее трёх лет, и вина — красные и белые.

С остальными позициями можно ознакомиться в таблицах ниже.

В прошлом году мэрия Белгорода искала организатора фуршетов ко Дню города на 780 тысяч рублей, но в итоге отменила определение организатора.

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Фото: Документ закупки
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