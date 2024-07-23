Брускетты, шашлык, сыр с абрикосом и мятой: чем накормят почётных гостей в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Администрация Белгорода ищут того, кто окажет услуги общественного питания во время проведения общегородских мероприятий и при приёме официальных делегаций в 2024 году. Начальная сумма контракта составляет 1 миллион рублей. Услуги должны быть оказаны с момента заключения контракта до 25 декабря 2024 года.
Исполнитель должен будет одновременно обслуживать не менее 919 человек. Ему предстоит подготовить и украсить место проведения мероприятия. Для этого необходимо накрыть столы белыми ткаными скатертями до пола, расставить качественную посуду, стеклянные бокалы и металлические столовые приборы — все предметы должны быть из одного набора. При проведении фуршетов по залу должны быть расставлены фуршетные линии для блюд и напитков.
Также на месте проведения мероприятия исполнитель должен обеспечить наличие обученных работников — администратора и официантов. На десять гостей должен приходиться как минимум один официант. Исходя из требований заказчика и предполагаемого количества участников мероприятия, должно быть не менее 90 официантов.
В меню мероприятий должны быть фрукты, блюда с креветками, бутерброды, канапе, мини-брускетты, пирожные. Из напитков гостям можно будет выбрать чай, кофе, соки, морс, а также игристое вино «Абрау-Дюрсо», коньяк «Арарат», выдержанный не менее трёх лет, и вина — красные и белые.
С остальными позициями можно ознакомиться в таблицах ниже.
В прошлом году мэрия Белгорода искала организатора фуршетов ко Дню города на 780 тысяч рублей, но в итоге отменила определение организатора.