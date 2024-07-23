Брускетты, шашлык, сыр с абрикосом и мятой: чем накормят почётных гостей в Белгороде?

Исполнитель должен будет одновременно обслуживать не менее 919 человек. Ему предстоит подготовить и украсить место проведения мероприятия. Для этого необходимо накрыть столы белыми ткаными скатертями до пола, расставить качественную посуду, стеклянные бокалы и металлические столовые приборы — все предметы должны быть из одного набора. При проведении фуршетов по залу должны быть расставлены фуршетные линии для блюд и напитков.