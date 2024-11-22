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Posted 22 ноября, 06:56

Published 22 ноября, 06:56

Modified 22 ноября, 06:56

Updated 22 ноября, 06:56

Не верите? Айва может спасти ваше пищеварение и иммунитет — вот как

Не верите? Айва может спасти ваше пищеварение и иммунитет — вот как

22 ноября 2024, 06:56
Айва — вкусный и очень полезный фрукт, который незаслуженно остается в тени более популярных яблок и груш. Однако его богатый состав и лечебные свойства делают айву ценным продуктом, особенно в осенний период. Эксперты рассказали больше о его пользе для организма.

Что такое айва?

Айва — это дерево, плоды которого имеют грушевидную форму и насыщенный желтый цвет. Родом она с Кавказа, где ее выращивают уже более 4000 лет. Позже айва стала популярна в Азии, Древнем Риме и Греции. Здесь ее называли «золотым яблоком» и считали символом любви и плодородия.

Урожай айвы собирают примерно в сентябре–октябре. Плоды айвы обладают плотной, суховатой мякотью и сладковато-кислым вкусом с характерной терпкостью. Употреблять их в свежем виде непросто, поэтому чаще айву готовят: из нее делают варенье, джемы, соусы, добавляют в мясные блюда или запекают. Айва прекрасно переносит морозы до -25 °C и успешно растет в сухом климате.

Фото: klubsadprof.ru

Калорийность и состав

Айва — низкокалорийный продукт. На 100 г приходится всего 50 калорий. Пищевая ценность:

  • Белки: 0,6 г
  • Жиры: 0,5 г
  • Углеводы: 9,6 г

Плоды содержат до 82% воды, фруктозу, клетчатку, витамины (особенно С и группы В), а также минералы: магний, калий и железо. Уникальная составляющая айвы — пектин, который улучшает пищеварение и помогает выводить токсины.

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Полезные свойства

  1. Антиоксиданты и витамины

    Айва богата антиоксидантами, такими как флавонолы, кверцетин и кемпферол, которые защищают клетки от свободных радикалов. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических воспалений. Также в ней много витаминов В и С, минералов — магния, железа, калия.

  2. Помощь при тошноте

    Исследования показали, что айвовый сироп может снижать тошноту у беременных женщин эффективнее витамина В6. Это делает фрукт отличным помощником в первые месяцы беременности.

  3. Поддержка пищеварения

    Плоды помогают при воспалительных заболеваниях кишечника, уменьшая повреждения слизистой. Сок айвы подавляет рост бактерии Helicobacter pylori, что снижает риск язвы желудка.

  4. Облегчение симптомов аллергии

    Экстракты плодов и семян способны уменьшать аллергический дерматит, что подтверждено исследованиями на животных.

  5. Укрепление иммунитета

    Айва обладает антибактериальными свойствами: она может снизить рост вредных бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка. Одна айва обеспечивает до 15% суточной нормы витамина С, который важен для борьбы с инфекциями. Клетчатка в составе улучшает состояние микрофлоры кишечника, что дополнительно поддерживает иммунитет.

Фото: mandarin-shop.ru

Комментарии экспертов

Сергей Леонов, шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по anti-age-кухне:

«Выбирайте айву насыщенного желтого цвета, твердых плодов. Она идеально подходит для запекания, добавления в мясные блюда или плов. Чтобы заморозить айву, обработайте кусочки лимонным соком, чтобы они не потемнели».

Дина Бабович, диетолог-нутрициолог, главный врач клиники «Восточный экспресс»:

«Айва — отличный выбор для осеннего восстановления организма. Ее горьковатый вкус и пектины улучшают работу ЖКТ, выводят токсины, нормализуют микрофлору. Это важный шаг к укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия».

Источник: rbc.ru

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