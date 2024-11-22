Не верите? Айва может спасти ваше пищеварение и иммунитет — вот как

Айва — это дерево, плоды которого имеют грушевидную форму и насыщенный желтый цвет. Родом она с Кавказа, где ее выращивают уже более 4000 лет. Позже айва стала популярна в Азии, Древнем Риме и Греции. Здесь ее называли «золотым яблоком» и считали символом любви и плодородия.