Сладкий обман: как нас дурят на рынках с «полезной» курагой?

Цвет Естественный цвет кураги варьируется от темно-оранжевого до коричневатого. Яркий, насыщенный оттенок может свидетельствовать о химической обработке, например, серой.

Текстура Качественная курага должна быть плотной и упругой, не липкой и не слишком сухой. При легком надавливании плод не должен разрушаться.

Запах У натуральной кураги легкий фруктовый аромат. Запах плесени или химикатов — повод отказаться от покупки.

Налет и блеск Белый налет на поверхности часто свидетельствует о наличии натуральной фруктозы. Если же курага слишком сильно блестит, ее могли обработать маслом — такой продукт лучше промыть горячей водой перед употреблением.