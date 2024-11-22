Сладкий обман: как нас дурят на рынках с «полезной» курагой?

Posted 22 ноября, 10:06
Published 22 ноября, 10:06
Modified 22 ноября, 10:06
Updated 22 ноября, 10:06
Самый широкий выбор кураги представлен на рынках. Здесь можно не только увидеть разнообразие, но и:
Однако важно помнить: рынок — это не всегда гарантия качества. Продукты могут обрабатываться химическими веществами для улучшения товарного вида. Поэтому будьте внимательны и вооружитесь знаниями.
Если предпочитаете покупать курагу в магазине, обратите внимание на упаковку. Её недостаток в том, что оценить качество продукта можно только после вскрытия.
Существует несколько видов кураги, различающихся способом обработки:
Обработанная сиропом
Курага, напоминающая мармелад, часто обрабатывается сахарным сиропом. Она мягкая, сладкая и готова к употреблению, но теряет часть питательных веществ в процессе обработки.
Сублимированная курага
Приготовлена в вакууме без доступа кислорода. Этот метод позволяет сохранить максимум витаминов и минералов, включая магний, который полезен для сердца.
Урюк
Самый натуральный вариант. Абрикосы вялятся с косточкой без механической обработки. Урюк жестче других видов, поэтому перед употреблением его желательно замочить. Несмотря на неудобства, это самый полезный вариант.
При выборе кураги обращайте внимание на следующие критерии:
Цвет
Естественный цвет кураги варьируется от темно-оранжевого до коричневатого. Яркий, насыщенный оттенок может свидетельствовать о химической обработке, например, серой.
Текстура
Качественная курага должна быть плотной и упругой, не липкой и не слишком сухой. При легком надавливании плод не должен разрушаться.
Запах
У натуральной кураги легкий фруктовый аромат. Запах плесени или химикатов — повод отказаться от покупки.
Налет и блеск
Белый налет на поверхности часто свидетельствует о наличии натуральной фруктозы. Если же курага слишком сильно блестит, ее могли обработать маслом — такой продукт лучше промыть горячей водой перед употреблением.
Примеси
На рынке допустимы небольшие естественные примеси вроде травинок или соломы. Главное, чтобы не было следов плесени или насекомых.
Вкус кураги напрямую зависит от сорта абрикосов и страны производства:
Источник: www.kp.ru