Вы готовили драники неправильно! Вот что делают настоящие белорусские хозяйки

Драники, или картофельные оладьи, являются одним из самых узнаваемых блюд белорусской кухни. Это блюдо настолько прочно укоренилось в культуре страны, что давно стало её кулинарным символом. Впервые драники появились в Беларуси в XIX веке, когда картофель стал основным продуктом питания в регионе. Название происходит от слова «драць», что означало натирать или тереть — основной процесс при приготовлении блюда.