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Posted 18 ноября, 13:36

Published 18 ноября, 13:36

Modified 18 ноября, 13:36

Updated 18 ноября, 13:36

Вы готовили драники неправильно! Вот что делают настоящие белорусские хозяйки

Вы готовили драники неправильно! Вот что делают настоящие белорусские хозяйки

18 ноября 2024, 13:36
Фото: Freepik.com.
Драники — кулинарная гордость Белоруссии. Белорусские хозяйки довели рецепт этих хрустящих картофельных лепешек до совершенства, сохранив его аутентичность и добавив немного современных хитростей. Записывайте секреты и пробуйте приготовить драники по всем правилам!

История драников в Беларуси

Драники, или картофельные оладьи, являются одним из самых узнаваемых блюд белорусской кухни. Это блюдо настолько прочно укоренилось в культуре страны, что давно стало её кулинарным символом. Впервые драники появились в Беларуси в XIX веке, когда картофель стал основным продуктом питания в регионе. Название происходит от слова «драць», что означало натирать или тереть — основной процесс при приготовлении блюда.

Сегодня драники подают как на обычный обед, так и на праздничный стол, часто дополняя сметаной, грибами или мясом.

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Секреты белорусских хозяек при приготовлении драников

Белорусские хозяйки знают множество тонкостей, которые делают их драники особенно вкусными. Вот некоторые из них:

  1. Выбор картофеля. Идеальный картофель для драников — крахмалистый, так как он лучше держит форму и обеспечивает хрустящую корочку.
  2. Никакой лишней жидкости. После натирания картофеля массу отжимают, чтобы драники не разваливались при жарке.
  3. Лук для цвета и вкуса. Вместе с картофелем натирают лук — он не только добавляет аромата, но и помогает избежать потемнения массы.
  4. Чугунная сковорода. Хозяйки предпочитают использовать чугунные сковороды, так как они равномерно прогреваются и создают идеальную корочку.
  5. Секретная добавка. Некоторые добавляют ложку сметаны или молока в тесто, чтобы драники были нежнее.
Фото: 1MI

Рецепт драников от белорусских хозяек

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 1-2 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и лук. Натрите их на мелкой тёрке.
  2. Лишнюю жидкость отожмите, но немного крахмала, осевшего на дне, можно вернуть в массу.
  3. Добавьте яйцо, муку и соль, тщательно перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте массу, формируя небольшие оладьи.
  5. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Подавайте горячими со сметаной или любимыми добавками, такими как грибы или мясной соус.

Источник: eda.ru

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