Фуршет на миллион: чем в Белгороде будут угощать на официальных приёмах

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Администрация Белгорода опубликовала закупку на оказание услуг общественного питания при проведении общегородских мероприятий и приёма официальных делегаций в 2024 году. Начальная цена контракта — 1 200 000 рублей. Заявки от потенциальных исполнителей подаются до 16 января, а победителей тендера определят 18 января.
Согласно контракту, исполнители будут заниматься оказанием соответствующих услуг вплоть до 25 декабря следующего года при расчёте на минимум 919 человек. На мероприятиях должно работать не менее одного официанта на десять человек. Всего в рамках закупки составили девять различных меню для выездных фуршетов и обедов с ужинами в стационарных предприятиях общественного питания.
Подавать участникам мероприятий будут закуски, десерты, различные напитки, салаты, горячие блюда. Подробное меню — в прикреплённых скриншотах.