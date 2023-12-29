Фуршет на миллион: чем в Белгороде будут угощать на официальных приёмах

Согласно контракту, исполнители будут заниматься оказанием соответствующих услуг вплоть до 25 декабря следующего года при расчёте на минимум 919 человек. На мероприятиях должно работать не менее одного официанта на десять человек. Всего в рамках закупки составили девять различных меню для выездных фуршетов и обедов с ужинами в стационарных предприятиях общественного питания.