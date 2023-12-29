Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Банкет

Фуршет на миллион: чем в Белгороде будут угощать на официальных приёмах

29 декабря 2023, 13:04
Фото: Midjourney
Банкет

На угощения для мероприятий и приёма делегаций в Белгороде потратят 1,2 млн

Мэрия Белгорода опубликовала закупку на оказание услуг общественного питания при проведении общегородских мероприятий и приёме официальных делегаций в следующем году. На эти цели готовы потратить до 1,2 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Администрация Белгорода опубликовала закупку на оказание услуг общественного питания при проведении общегородских мероприятий и приёма официальных делегаций в 2024 году. Начальная цена контракта — 1 200 000 рублей. Заявки от потенциальных исполнителей подаются до 16 января, а победителей тендера определят 18 января.

Согласно контракту, исполнители будут заниматься оказанием соответствующих услуг вплоть до 25 декабря следующего года при расчёте на минимум 919 человек. На мероприятиях должно работать не менее одного официанта на десять человек. Всего в рамках закупки составили девять различных меню для выездных фуршетов и обедов с ужинами в стационарных предприятиях общественного питания.

Подавать участникам мероприятий будут закуски, десерты, различные напитки, салаты, горячие блюда. Подробное меню — в прикреплённых скриншотах.

Меню для фуршетовМеню для фуршетов
Креветки, коньяк и шампанское: мэрия Белгорода ищет организатора праздничных фуршетов
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Белгорода отменила определение организатора фуршетов в честь Дня городаНа еду для делегаций на День города мэрия Белгорода потратит 1 млн рублейВ Белгородском районе День добровольца отметят фуршетом на 100 человек
#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Мэрия#Общественное питание#Белгород#Наталья Корявых#Фуршеты
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM
Сегодня, 12:44
Гладков назвал причину взрывов в Белгороде
Сегодня, 12:22
Исчезнет в 2024 году: мэрия объявила о ликвидации своего предприятия
Сегодня, 14:28
ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»: разрушения есть в 20 домах
Сегодня, 12:13
Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в Белгороде
Сегодня, 13:22
Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?
Сегодня, 10:08