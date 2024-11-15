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Posted 15 ноября, 09:32

Published 15 ноября, 09:32

Modified 15 ноября, 09:32

Updated 15 ноября, 09:32

Вред молока: Чем опасен этот продукт для взрослых?

Пейте молоко, будете больны: почему от этого продукта стоит отказаться?

15 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI.

Вред молока: Чем опасен этот продукт для взрослых?

Цельное молоко, долгое время считавшееся источником множества полезных веществ, вызывает всё больше сомнений у ученых и врачей. Если раньше наибольшее внимание уделяли лактозной непереносимости, теперь известны и другие аспекты его влияния на здоровье.

Непереносимость молока и проблемы с ферментами

Около 68% людей страдают от непереносимости лактозы. В таких случаях даже от 200 мл молока бывает вздутие живота, тошнота, диарея, газы, боли в животе, урчание в желудке и рвота. Эти симптомы особенно характерны для людей азиатского, африканского и латиноамериканского происхождения.

Лактоза — это сахар, содержащийся в молоке, и его усвоение требует фермента лактазы. При недостатке этого фермента лактоза не переваривается должным образом, вызывая вздутие, тошноту, диарею и боли в животе.

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Аллергия на молоко также широко распространена, особенно среди детей. У таких людей даже небольшое количество молока может вызвать высыпания, зуд, отек губ, а в тяжелых случаях — анафилактический шок. Эта реакция связана с воспалительными процессами, которые запускает организм в ответ на потребление молочного белка.

С возрастом выработка лактазы физиологически снижается, что связано с переходом на более разнообразное питание. Кисломолочные продукты усваиваются легче, так как в процессе брожения лактоза уже частично расщеплена, что снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Фото: 1MI

Влияние на состояние кожи

Некоторые исследования указывают на связь между потреблением молока и развитием угревой сыпи (акне). На основе данных, собранных с более чем 78 000 детей и взрослых в возрасте от 7 до 30 лет, выявили, что употребление молока и сыра может быть связано с появлением прыщей или бугорков на коже.

Учёные полагают, что это может быть связано с воспалительной реакцией на молочные продукты, что, в свою очередь, приводит к обострению акне. У людей с чувствительной кожей молоко также может спровоцировать такие заболевания, как экзема и розацеа, усиливая зуд и покраснения кожи.

Фото: 1MI

Жиры молока: риск для сердечно-сосудистой системы и набора веса

Жирное молоко, сливки и другие цельные молочные продукты содержат насыщенные жиры и холестерин, что может привести к повышению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Исследования показывают, что употребление цельного молока может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного уровня холестерина и, как следствие, образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Это грозит нарушением кровообращения, кислородным голоданием тканей, инультом и развитием болезней сердца, включая инфаркт и ишемическую болезнь.

Фото: 1MI

Молочные жиры также связаны с риском набора лишнего веса, поскольку они обладают высокой калорийностью. Это может привести к ожирению, которое само по себе является фактором риска для сердца и сосудов. Снижение потребления цельного молока и переход на его обезжиренные аналоги помогут уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и поддерживать нормальный вес.

Фото: 1MI

Повышение риска переломов

Хотя молоко традиционно ассоциируется с крепкими костями, исследования последних лет демонстрируют противоречивые результаты. Одно из масштабных исследований показало, что у женщин, которые потребляли большое количество молока, риск переломов костей был выше по сравнению с теми, кто пил молоко в умеренных количествах. Это связывают с тем, что избыток молочных продуктов может нарушать баланс кальция и приводить к хрупкости костей.

Влияние молока на гормональную систему: проблемы с простатой и молочными железами

На промышленных фермах для ускорения роста коров нередко используют гормоны и стероиды, что отражается на составе молока. Частое употребление молока с содержанием гормонов вызывает беспокойство у специалистов, так как это может привести к дисбалансу эндокринной системы. Кроме того, существуют предположения о связи молочных продуктов с повышенным риском развития гормонально-зависимых заболеваний, таких как рак простаты у мужчин и рак молочной железы у женщин.

Источники: medaboutme.ru

Фото: 1MI
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