Пейте молоко, будете больны: почему от этого продукта стоит отказаться?

На промышленных фермах для ускорения роста коров нередко используют гормоны и стероиды, что отражается на составе молока. Частое употребление молока с содержанием гормонов вызывает беспокойство у специалистов, так как это может привести к дисбалансу эндокринной системы. Кроме того, существуют предположения о связи молочных продуктов с повышенным риском развития гормонально-зависимых заболеваний, таких как рак простаты у мужчин и рак молочной железы у женщин.