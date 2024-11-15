Пейте молоко, будете больны: почему от этого продукта стоит отказаться?

Posted 15 ноября, 09:32
Published 15 ноября, 09:32
Modified 15 ноября, 09:32
Updated 15 ноября, 09:32
Около 68% людей страдают от непереносимости лактозы. В таких случаях даже от 200 мл молока бывает вздутие живота, тошнота, диарея, газы, боли в животе, урчание в желудке и рвота. Эти симптомы особенно характерны для людей азиатского, африканского и латиноамериканского происхождения.
Лактоза — это сахар, содержащийся в молоке, и его усвоение требует фермента лактазы. При недостатке этого фермента лактоза не переваривается должным образом, вызывая вздутие, тошноту, диарею и боли в животе.
Аллергия на молоко также широко распространена, особенно среди детей. У таких людей даже небольшое количество молока может вызвать высыпания, зуд, отек губ, а в тяжелых случаях — анафилактический шок. Эта реакция связана с воспалительными процессами, которые запускает организм в ответ на потребление молочного белка.
С возрастом выработка лактазы физиологически снижается, что связано с переходом на более разнообразное питание. Кисломолочные продукты усваиваются легче, так как в процессе брожения лактоза уже частично расщеплена, что снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Некоторые исследования указывают на связь между потреблением молока и развитием угревой сыпи (акне). На основе данных, собранных с более чем 78 000 детей и взрослых в возрасте от 7 до 30 лет, выявили, что употребление молока и сыра может быть связано с появлением прыщей или бугорков на коже.
Учёные полагают, что это может быть связано с воспалительной реакцией на молочные продукты, что, в свою очередь, приводит к обострению акне. У людей с чувствительной кожей молоко также может спровоцировать такие заболевания, как экзема и розацеа, усиливая зуд и покраснения кожи.
Жирное молоко, сливки и другие цельные молочные продукты содержат насыщенные жиры и холестерин, что может привести к повышению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Исследования показывают, что употребление цельного молока может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышенного уровня холестерина и, как следствие, образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Это грозит нарушением кровообращения, кислородным голоданием тканей, инультом и развитием болезней сердца, включая инфаркт и ишемическую болезнь.
Молочные жиры также связаны с риском набора лишнего веса, поскольку они обладают высокой калорийностью. Это может привести к ожирению, которое само по себе является фактором риска для сердца и сосудов. Снижение потребления цельного молока и переход на его обезжиренные аналоги помогут уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и поддерживать нормальный вес.
Хотя молоко традиционно ассоциируется с крепкими костями, исследования последних лет демонстрируют противоречивые результаты. Одно из масштабных исследований показало, что у женщин, которые потребляли большое количество молока, риск переломов костей был выше по сравнению с теми, кто пил молоко в умеренных количествах. Это связывают с тем, что избыток молочных продуктов может нарушать баланс кальция и приводить к хрупкости костей.
На промышленных фермах для ускорения роста коров нередко используют гормоны и стероиды, что отражается на составе молока. Частое употребление молока с содержанием гормонов вызывает беспокойство у специалистов, так как это может привести к дисбалансу эндокринной системы. Кроме того, существуют предположения о связи молочных продуктов с повышенным риском развития гормонально-зависимых заболеваний, таких как рак простаты у мужчин и рак молочной железы у женщин.
Источники: medaboutme.ru