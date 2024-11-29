Влияние картофеля на организм жителей Белгорода: польза и возможные риски

Картофель оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия и фосфора. Калий способствует расширению сосудов, улучшает кровоток, нормализует сердечный ритм и помогает снизить артериальное давление, что делает картофель полезным продуктом для гипертоников. Кроме того, он помогает выводить лишнюю воду из организма, снижая нагрузку на сердце и почки.

Особенно полезен в этом отношении запечённый картофель или приготовленный в мундире, так как в этих вариантах сохраняется максимум минералов.