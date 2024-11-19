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Posted 19 ноября, 12:32

Published 19 ноября, 12:32

Modified 19 ноября, 12:34

Updated 19 ноября, 12:34

Всего 5 продуктов, и вы приготовите самое вкусное блюдо из картофеля

Всего 5 продуктов, и вы приготовите самое вкусное блюдо из картофеля

19 ноября 2024, 12:32
Фото: 1000.menu.
Картофельная запеканка подойдёт как для семейных ужинов, так и для праздничного стола. Готовится оно очень просто и не требует особых кулинарных навыков, а результат превосходит все ожидания. Доступные ингредиенты, нежная текстура и аппетитная сырная корочка — ваши близкие точно попросят добавки.

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез или сметана — 5 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию).
  • Соль и черный перец — по вкусу.
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Приготовление:

  1. Подготовка картофеля:

    Очистите картофель. Его можно нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке. Если выбрали терку, обязательно слегка отожмите картофель, чтобы избавиться от лишней жидкости. Если используете ломтики, рекомендуется их слегка отварить до полуготовности.

  2. Сырная масса:

    Половину сыра натрите на средней терке. Смешайте его с одним яйцом, майонезом или сметаной. Добавьте соль, перец и измельченный чеснок по вкусу.

  3. Формирование запеканки:

    Выложите подготовленный картофель в форму для запекания, предварительно смазанную растительным или сливочным маслом. Перемешайте картофель с сырной массой для равномерного вкуса.

  4. Финальный штрих:

    Оставшийся сыр натрите и распределите по поверхности блюда. Второе яйцо смешайте с 2 ложками майонеза (или сметаны) и залейте сверху для создания румяной корочки.

  5. Запекание:

    Разогрейте духовку до 180 °C. Готовьте запеканку 35–40 минут, пока она не приобретет аппетитную золотистую корочку.

Совет:

Можно добавить в запеканку мелко нарезанный зеленый лук, бекон или грибы.

Подавайте горячей, со сметаной или легким салатом. Это блюдо наверняка станет вашим кулинарным хитом!

Источник: kubnews.ru

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