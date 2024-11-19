Всего 5 продуктов, и вы приготовите самое вкусное блюдо из картофеля

Подготовка картофеля: Очистите картофель. Его можно нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке. Если выбрали терку, обязательно слегка отожмите картофель, чтобы избавиться от лишней жидкости. Если используете ломтики, рекомендуется их слегка отварить до полуготовности.

Сырная масса: Половину сыра натрите на средней терке. Смешайте его с одним яйцом, майонезом или сметаной. Добавьте соль, перец и измельченный чеснок по вкусу.

Формирование запеканки: Выложите подготовленный картофель в форму для запекания, предварительно смазанную растительным или сливочным маслом. Перемешайте картофель с сырной массой для равномерного вкуса.

Финальный штрих: Оставшийся сыр натрите и распределите по поверхности блюда. Второе яйцо смешайте с 2 ложками майонеза (или сметаны) и залейте сверху для создания румяной корочки.