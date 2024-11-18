Этот рецепт ПП-десерта из интернета нас удивил, а результат шокировал

Полезный шоколадный пудинг: вкусно и без лишних калорий

Хотите снизить потребление сахара, но не готовы отказаться от шоколада? Этот рецепт станет отличной альтернативой калорийной нутеллы: пудинг получается нежным и идеально подходит для завтрака или перекуса. Возможно, некоторые ингредиенты вас удивят, но результат превзойдёт все ожидания, гарантируем.