Этот рецепт ПП-десерта из интернета нас удивил, а результат шокировал
18 ноября 2024, 17:36
Фото: Freepik.
Полезный шоколадный пудинг: вкусно и без лишних калорий
Хотите снизить потребление сахара, но не готовы отказаться от шоколада? Этот рецепт станет отличной альтернативой калорийной нутеллы: пудинг получается нежным и идеально подходит для завтрака или перекуса. Возможно, некоторые ингредиенты вас удивят, но результат превзойдёт все ожидания, гарантируем.
Ингредиенты:
Вареные яйца — 4 шт.
Какао-порошок — 4 ст. л.
Молоко (низкой жирности или растительное) — 70–100 мл
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