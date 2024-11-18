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Posted 18 ноября, 17:36

Published 18 ноября, 17:36

Modified 18 ноября, 17:36

Updated 18 ноября, 17:36

Полезный шоколадный пудинг: вкусно и без лишних калорий

Этот рецепт ПП-десерта из интернета нас удивил, а результат шокировал

18 ноября 2024, 17:36
Фото: Freepik.

Полезный шоколадный пудинг: вкусно и без лишних калорий

Хотите снизить потребление сахара, но не готовы отказаться от шоколада? Этот рецепт станет отличной альтернативой калорийной нутеллы: пудинг получается нежным и идеально подходит для завтрака или перекуса. Возможно, некоторые ингредиенты вас удивят, но результат превзойдёт все ожидания, гарантируем.

Ингредиенты:

  • Вареные яйца — 4 шт.
  • Какао-порошок — 4 ст. л.
  • Молоко (низкой жирности или растительное) — 70–100 мл
  • Сахарозаменитель — по вкусу
  • Ванилин — щепотка
  • Протеин (по желанию) — 1 порция
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Как приготовить:

  1. Очистите яйца и выложите их в чашу блендера.
  2. Добавьте какао, молоко, сахарозаменитель и ванилин. Если вы хотите сделать пудинг более сытным, добавьте порцию протеина.
  3. Перемешайте все ингредиенты блендером до однородной консистенции.
  4. Переложите смесь в контейнер или небольшие порционные формы.
  5. Уберите в холодильник на 1,5 часа до полного охлаждения.

КБЖУ на 100 г:

  • Калории (Ккал): ~80
  • Белки: ~9 г
  • Жиры: ~3 г
  • Углеводы: ~4 г

Показатели могут варьироваться в зависимости от молока и протеина.

Приятного аппетита!

 

А вот, что получилось у нас:

Фото: bel.ru

Источник: oka.fm

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