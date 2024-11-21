Осторожно: кому курага может навредить больше, чем помочь?

Поддержка сердечно-сосудистой системы Высокое содержание калия делает курагу идеальным продуктом для профилактики гипертонии и поддержания здоровья сердца. Этот микроэлемент помогает регулировать водно-солевой баланс, что особенно важно для людей с сердечными заболеваниями. Также в кураге высокое содержание витаминов В1, В2, А, С, РР.

Помощь при анемии Железо и медь, содержащиеся в кураге, способствуют повышению уровня гемоглобина, что помогает бороться с анемией. Витамин K улучшает свертываемость крови, предотвращая избыточное кровотечение. Помимо этого, в 100 г кураги содержится 15% дневной нормы железа.

Красота кожи, волос и ногтей Витамин Е в составе кураги улучшает состояние кожи, делая ее более упругой и здоровой, а кальций способствует укреплению ногтей и костей.

Контроль веса и нормализация пищеварения Курага быстро утоляет голод благодаря высокому содержанию клетчатки. Она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и шлаки, а также помогает избавиться от лишней воды.

Польза для беременных женщин Беременным курага помогает предотвратить анемию, укрепляет иммунитет и насыщает организм необходимыми микроэлементами, такими как фолиевая кислота, магний и калий.

Природное слабительное Курага мягко стимулирует работу кишечника, что делает ее отличной альтернативой медикаментозным слабительным.