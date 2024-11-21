bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 08:44

Published 21 ноября, 08:44

Modified 21 ноября, 08:44

Updated 21 ноября, 08:44

Осторожно: кому курага может навредить больше, чем помочь?

Осторожно: кому курага может навредить больше, чем помочь?

21 ноября 2024, 08:44
Фото: trioreha.ru.
Курага, или высушенные половинки абрикосов, давно завоевала репутацию полезного и вкусного продукта. Но несмотря на внушительный список преимуществ, употребление кураги имеет и свои ограничения. О её полезных и вредных свойствах рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.

Полезные свойства кураги

Курага — настоящий кладезь витаминов и минералов. В 100 г продукта содержится большое количество калия, фосфора, магния, кальция, железа и других микроэлементов, необходимых организму. Благодаря такому богатому составу, она оказывает следующие положительные эффекты:

  1. Поддержка сердечно-сосудистой системы

    Высокое содержание калия делает курагу идеальным продуктом для профилактики гипертонии и поддержания здоровья сердца. Этот микроэлемент помогает регулировать водно-солевой баланс, что особенно важно для людей с сердечными заболеваниями. Также в кураге высокое содержание витаминов В1, В2, А, С, РР.

  2. Помощь при анемии

    Железо и медь, содержащиеся в кураге, способствуют повышению уровня гемоглобина, что помогает бороться с анемией. Витамин K улучшает свертываемость крови, предотвращая избыточное кровотечение. Помимо этого, в 100 г кураги содержится 15% дневной нормы железа.

  3. Красота кожи, волос и ногтей

    Витамин Е в составе кураги улучшает состояние кожи, делая ее более упругой и здоровой, а кальций способствует укреплению ногтей и костей.

  4. Контроль веса и нормализация пищеварения

    Курага быстро утоляет голод благодаря высокому содержанию клетчатки. Она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и шлаки, а также помогает избавиться от лишней воды.

  5. Польза для беременных женщин

    Беременным курага помогает предотвратить анемию, укрепляет иммунитет и насыщает организм необходимыми микроэлементами, такими как фолиевая кислота, магний и калий.

  6. Природное слабительное

    Курага мягко стимулирует работу кишечника, что делает ее отличной альтернативой медикаментозным слабительным.

  7. Снижение уровня холестерина

    Фенольные соединения в составе кураги помогают уменьшить уровень «плохого» холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: agromer.ru

Вредные свойства кураги

Несмотря на многочисленные преимущества, курага может причинить вред, если употреблять ее без меры или при наличии определенных заболеваний.

  1. Расстройства пищеварения

    Из-за высокого содержания клетчатки и сахара, чрезмерное употребление кураги может вызвать метеоризм, диарею и расстройства желудка. Особенно осторожно следует вводить этот продукт в рацион детей и людей с чувствительным ЖКТ.

  2. Понижение давления

    Курага способна снижать артериальное давление, что опасно для людей с гипотонией. Им лучше ограничить количество продукта в рационе или вовсе отказаться от него.

  3. Риски для диабетиков

    Курага содержит натуральные сахара, которые могут повышать уровень глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом следует употреблять ее с осторожностью, предварительно проконсультировавшись с врачом.

  4. Обострение хронических заболеваний

    Курага противопоказана при язвенной болезни желудка, тяжелых формах панкреатита и патологиях щитовидной железы. В таких случаях она может ухудшить состояние.

  5. Риск аллергических реакций

    У некоторых людей курага может вызвать аллергию, проявляющуюся сыпью, зудом или другими симптомами. Это особенно важно учитывать при введении продукта в рацион детей.

  6. Опасность при неправильной обработке

    На производстве курага часто обрабатывается сернистым ангидридом (E220), чтобы сохранить яркий цвет и продлить срок годности. Этот консервант может вызывать головные боли, тошноту и другие симптомы у чувствительных людей.

  7. Проблемы с зубами

    Сладость и липкость кураги могут стать причиной кариеса и других заболеваний полости рта, если не соблюдать гигиену после ее употребления.
Самое время квасить капусту: как это делать и зачем?
Узнать подробнее

Рекомендации эксперта

Эндокринолог Елена Сюракшина подчеркивает, что курага — это мощный источник микроэлементов, который приносит пользу при условии умеренного потребления. Оптимальная дневная норма составляет около 50–100 г, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Для людей с повышенной чувствительностью к пищевым продуктам, курага может быть заменена на отвары и компоты из сухофруктов, которые сохраняют часть полезных веществ и легче воспринимаются организмом.

Источник: rbc.ru

Включите эти продукты в свой рацион, и ваш кишечник будет работать как часы
Узнать подробнее
Читайте также:
Тыква, капуста и немного имбиря: как поддержать свой иммунитет в ноябреКак спасти иммунитет и стоит ли назначать самому себе витамин D?«Лимончик от простуды — маркетинговый ход»: врач из Белгорода о мифах эпидсезона
#Анна Селищева#Общество#Здоровье#Школьное питание#Зима#Россия#Осень#Эксперт#Фрукты#Здоровье детей#Еда#Общественное питание#Питание#Питание детей#Детское питание#Советы#Иммунитет#Эндокринолог#Здоровое питание#Правильное питание#Здоровое питание - здоровый народ#Спортивное питание#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика