bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В мэрии Белгорода объяснили, как ларёк с шаурмой оказался в центре парка Ленина

В мэрии Белгорода объяснили, как ларёк с шаурмой оказался в центре парка Ленина

20 июня 2024, 13:27
Фото: bel.ru
Напротив фонтана «Кувшин» в реконструированной части парка Ленина появился павильон с едой «I love Kebab». Меню скрыто плёнкой, но, судя по всему, продавать в ларьке будут шаурму. Бел.Ру выяснило у мэрии Белгорода, что за «кебаб» будет кормить гостей парка.

Ларёк с шавермой «I love Kebab» установили возле нового фонтана прямо на одной из обновлённых аллей парка Ленина. В мэрии Белгорода сообщили, что размещение «нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения» допускается без предоставления участка, а просто с разрешением на установку объекта.

«В данный момент общественная территория площадью 179 050 кв. м по улице Островского, 20 предоставлена МКУ УКС администрации Белгорода на праве безвозмездного пользования для выполнения работ по благоустройству. Одно из направлений работы в рамках развития Центрального парка культуры и отдыха — обеспечение посетителей услугами общественного питания», — гласит текст ответа на официальный запрос Бел.Ру.

Сейчас вопрос о размещении точки по продаже продуктов питания «прорабатывается».

Стоит отметить, что филиал кафе «I love Kebab» расположен также рядом с Южным парком по улице Ковалёва.

Ранее в мэрии рассказали, кто теперь снабжает выпечкой белгородцев на обновлённой остановке «Родина».

Уже не «Оранжевый Остров»? Кто кормит белгородцев булками на остановке «Родина»
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше не лучшая шаурма? «Мистер Бургер» в Белгороде убрал рекламу со своих заведений«У нас самые вкусные бургеры»: может ли реклама сыграть злую шутку с общепитом?Лаваш сырный, начинка необычная: белгородец спрятал в шаурме марихуану
#Артем Черненко#Белгородская область#Благоустройство#Парк ленина#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Общественное питание#Белгород#Персонал#Шаурма#Остановка Родина#Южный парк
Подпишитесь
Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях
Сегодня, 13:47
Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Сегодня, 12:19
Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
Сегодня, 10:04
Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией
Сегодня, 15:03
«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети
Сегодня, 11:35
БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли
Сегодня, 13:09