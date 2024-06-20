В мэрии Белгорода объяснили, как ларёк с шаурмой оказался в центре парка Ленина

Ларёк с шавермой «I love Kebab» установили возле нового фонтана прямо на одной из обновлённых аллей парка Ленина. В мэрии Белгорода сообщили, что размещение «нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения» допускается без предоставления участка, а просто с разрешением на установку объекта.