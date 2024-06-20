В мэрии Белгорода объяснили, как ларёк с шаурмой оказался в центре парка Ленина

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Ларёк с шавермой «I love Kebab» установили возле нового фонтана прямо на одной из обновлённых аллей парка Ленина. В мэрии Белгорода сообщили, что размещение «нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения» допускается без предоставления участка, а просто с разрешением на установку объекта.
«В данный момент общественная территория площадью 179 050 кв. м по улице Островского, 20 предоставлена МКУ УКС администрации Белгорода на праве безвозмездного пользования для выполнения работ по благоустройству. Одно из направлений работы в рамках развития Центрального парка культуры и отдыха — обеспечение посетителей услугами общественного питания», — гласит текст ответа на официальный запрос Бел.Ру.
Сейчас вопрос о размещении точки по продаже продуктов питания «прорабатывается».
Стоит отметить, что филиал кафе «I love Kebab» расположен также рядом с Южным парком по улице Ковалёва.
Ранее в мэрии рассказали, кто теперь снабжает выпечкой белгородцев на обновлённой остановке «Родина».