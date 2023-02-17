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Обстрелы под Белгородом, махинации с жильём и иностранные слова: итоги дня

17 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
При обстреле Шебекино пострадала парикмахер, собственники домов в сёлах с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости, а запрет иностранных слов может коснуться белгородских компаний.

Хроника неспокойного дня

17 февраля под обстрел попал город Шебекино. В результате атаки пострадала сотрудница парикмахерской. Женщина получила тяжёлые ранения. Она находится в реанимации.

Также ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Пострадавших нет, однако повреждения получили два домовладения. Предупреждения об обстреле сегодня получили и жители хутора Киселёв в Волоконовском районе.

Тем временем в Белгородском районе и Яковлевском горокруге жители сообщали о громких звуках и характерных следах в небе. Ночь тоже не была тихой — над Белгородом сработала система ПВО.

При обстреле под Белгородом пострадала сотрудница парикмахерской
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Махинации с жильём

В областном правительстве сообщили о случаях, когда жители сёл с введённым режимом ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости. В качестве доказательств люди предоставляли техпланы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года. Только вот въезд в сёла закрыт.

Власти предостерегают белгородцев от подобных махинаций. Обо всех подобных случаях обещают сообщать в правоохранительные органы. Наказание грозит не только собственникам, но и кадастровым инженерам.

Белгородцы из сёл с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости
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Долой англицизмы

Госдума в третьем чтении приняла закон о защите русского языка от иностранных слов. Это решение может так или иначе затронуть белгородские компании, которые используют иностранные наименования.

Новый закон может распространиться на ряд белгородских заведений, в частности «Гринн Beer», «Эль Хаус», ресторан «Есть today» и ряд других. Аналогичная ситуация и с рядом организаций в сфере услуг. Переименовать могли бы даже «Сити Молл».

Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке
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