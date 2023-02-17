Обстрелы под Белгородом, махинации с жильём и иностранные слова: итоги дня

В областном правительстве сообщили о случаях, когда жители сёл с введённым режимом ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости. В качестве доказательств люди предоставляли техпланы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года. Только вот въезд в сёла закрыт.