Обстрелы под Белгородом, махинации с жильём и иностранные слова: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Хроника неспокойного дня
17 февраля под обстрел попал город Шебекино. В результате атаки пострадала сотрудница парикмахерской. Женщина получила тяжёлые ранения. Она находится в реанимации.
Также ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. Пострадавших нет, однако повреждения получили два домовладения. Предупреждения об обстреле сегодня получили и жители хутора Киселёв в Волоконовском районе.
Тем временем в Белгородском районе и Яковлевском горокруге жители сообщали о громких звуках и характерных следах в небе. Ночь тоже не была тихой — над Белгородом сработала система ПВО.
Махинации с жильём
В областном правительстве сообщили о случаях, когда жители сёл с введённым режимом ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости. В качестве доказательств люди предоставляли техпланы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года. Только вот въезд в сёла закрыт.
Власти предостерегают белгородцев от подобных махинаций. Обо всех подобных случаях обещают сообщать в правоохранительные органы. Наказание грозит не только собственникам, но и кадастровым инженерам.
Долой англицизмы
Госдума в третьем чтении приняла закон о защите русского языка от иностранных слов. Это решение может так или иначе затронуть белгородские компании, которые используют иностранные наименования.
Новый закон может распространиться на ряд белгородских заведений, в частности «Гринн Beer», «Эль Хаус», ресторан «Есть today» и ряд других. Аналогичная ситуация и с рядом организаций в сфере услуг. Переименовать могли бы даже «Сити Молл».