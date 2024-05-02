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«Москвич»: Риска банкротства нет

«Москвич»: Риска банкротства нет

2 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI
Гонконгская компания Silver Basis Investment Development Company заявила о намерении инициировать банкротство АО МАЗ «Москвич» через суд. Представители автозавода указали на отсутствие оснований для проведения процедуры несостоятельности предприятия.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать долг с завода «Москвич» в размере 2,4 миллиона евро в пользу компании Silver Basis. Кроме того, автопредприятие должно выплатить неустойку в размере 123,7 тысячи евро. Напомним, что эта задолженность возникла еще в 2020 году, когда завод «Москвич» принадлежал концерну Renault, пишут «Новые Известия».

Несмотря на то что срок для обжалования судебного решения у завода истекает 3 июня этого года, компания из Гонконга требует выполнения постановления уже сейчас, указывая на непогашенный долг.

В ответ на это АО «Московский автомобильный завод „Москвич“ подало кассационную жалобу, и суд приостановил процесс взыскания задолженности. Сейчас у компании из Гонконга нет достаточных оснований для того, чтобы обратиться в суд с иском о банкротстве „Москвича“. Соответствующее сообщение размещено на сайте „Федресурс“.

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