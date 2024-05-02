«Москвич»: Риска банкротства нет

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать долг с завода «Москвич» в размере 2,4 миллиона евро в пользу компании Silver Basis. Кроме того, автопредприятие должно выплатить неустойку в размере 123,7 тысячи евро. Напомним, что эта задолженность возникла еще в 2020 году, когда завод «Москвич» принадлежал концерну Renault, пишут «Новые Известия».