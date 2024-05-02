«Москвич»: Риска банкротства нет

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать долг с завода «Москвич» в размере 2,4 миллиона евро в пользу компании Silver Basis. Кроме того, автопредприятие должно выплатить неустойку в размере 123,7 тысячи евро. Напомним, что эта задолженность возникла еще в 2020 году, когда завод «Москвич» принадлежал концерну Renault, пишут «Новые Известия».
Несмотря на то что срок для обжалования судебного решения у завода истекает 3 июня этого года, компания из Гонконга требует выполнения постановления уже сейчас, указывая на непогашенный долг.
В ответ на это АО «Московский автомобильный завод „Москвич“ подало кассационную жалобу, и суд приостановил процесс взыскания задолженности. Сейчас у компании из Гонконга нет достаточных оснований для того, чтобы обратиться в суд с иском о банкротстве „Москвича“. Соответствующее сообщение размещено на сайте „Федресурс“.