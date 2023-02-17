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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Женщина тяжело ранена при обстреле Шебекино в Белгородской области

17 февраля 2023, 13:07
Фото: "Шёпот Шебекино"

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадала женщина

Она в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работает бригада медиков. Подробности обстрела сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Женщина пострадала при обстреле Шебекино 17 февраля. Она в тяжёлом состоянии. Медики скорой помощи работают на месте происшествия.

Не обошлось без повреждений. Задело ЛЭП, из-за чего часть города на время осталась без света. По словам губернатора, энергетики уже приступают к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход продолжается.

Дополнение. Как сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго», полностью электроснабжение восстановили в 16:02.

Для Шебекинского горокруга это уже второй обстрел за день. Ранее губернатор подтвердил происшествие в Новой Таволжанке. Пострадавших нет, но повреждения получили два частных дома.

Помимо этого, накануне под обстрел попала Вознесеновка. Пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. От госпитализации он отказался.

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
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