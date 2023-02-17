Женщина тяжело ранена при обстреле Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Женщина пострадала при обстреле Шебекино 17 февраля. Она в тяжёлом состоянии. Медики скорой помощи работают на месте происшествия.
Не обошлось без повреждений. Задело ЛЭП, из-за чего часть города на время осталась без света. По словам губернатора, энергетики уже приступают к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход продолжается.
Дополнение. Как сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго», полностью электроснабжение восстановили в 16:02.
Для Шебекинского горокруга это уже второй обстрел за день. Ранее губернатор подтвердил происшествие в Новой Таволжанке. Пострадавших нет, но повреждения получили два частных дома.
Помимо этого, накануне под обстрел попала Вознесеновка. Пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. От госпитализации он отказался.