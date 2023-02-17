Два дома получили повреждения при обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
17 февраля под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Один из снарядов попал в огород частного дома. Помимо этого, взрывной волной выбило окна, забор посечён осколками.
Повреждения получил ещё один дом. Какие именно, не уточняется. Подомовой обход продолжается.
Ранее жители Новой Таволжанки получили СМС-сообщения об обстреле. Аналогичные предупреждения 17 февраля разослали жителям хутора Киселёв Волоконовского района.
Помимо этого, жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга сообщали о громких звуках и следах в небе.