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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Два дома получили повреждения при обстреле под Белгородом

17 февраля 2023, 11:49
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил подробности обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Один из снарядов прилетел в огород. Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона. Подомовой обход продолжается.
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Обстрел

17 февраля под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Один из снарядов попал в огород частного дома. Помимо этого, взрывной волной выбило окна, забор посечён осколками.

Повреждения получил ещё один дом. Какие именно, не уточняется. Подомовой обход продолжается.

Ранее жители Новой Таволжанки получили СМС-сообщения об обстреле. Аналогичные предупреждения 17 февраля разослали жителям хутора Киселёв Волоконовского района.

Помимо этого, жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга сообщали о громких звуках и следах в небе.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
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