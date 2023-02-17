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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Над Белгородом ночью сработала система ПВО

17 февраля 2023, 05:58
Фото: Bel.ru
Громко в областном центре было в ночь на пятницу. Некоторые источники предполагали, что звуки связаны с работой военнослужащих РФ. Однако уже утром губернатор Вячеслав Гладков назвал другую причину.
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Пво

В ночь на 17 февраля над Белгородом раздались взрывы. Некоторые жители насчитали около семи залпов. В Сети появились предположения, что громкие звуки связаны с работой военнослужащих РФ.

Утром 17 февраля губернатор Вячеслав Гладков заявил, что белгородцев разбудила работа системы ПВО. Информации о погибших и пострадавших нет. О разрушениях тоже не сообщается.

Накануне под обстрел попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. От госпитализации местный житель отказался. Повреждения в селе зафиксировали в том числе на складе сельхозпредприятия.

Помимо этого, накануне стало известно об обстреле Устинки в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. Повреждены четыре частных дома.

Добавим также, что днём ранее система ПВО сработала в Ивнянском районе.

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#Инна Рогова#Пво#Взрывы#Ночные взрывы#Спецоперация#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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