Над Белгородом ночью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В ночь на 17 февраля над Белгородом раздались взрывы. Некоторые жители насчитали около семи залпов. В Сети появились предположения, что громкие звуки связаны с работой военнослужащих РФ.
Утром 17 февраля губернатор Вячеслав Гладков заявил, что белгородцев разбудила работа системы ПВО. Информации о погибших и пострадавших нет. О разрушениях тоже не сообщается.
Накануне под обстрел попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. От госпитализации местный житель отказался. Повреждения в селе зафиксировали в том числе на складе сельхозпредприятия.
Помимо этого, накануне стало известно об обстреле Устинки в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. Повреждены четыре частных дома.
Добавим также, что днём ранее система ПВО сработала в Ивнянском районе.