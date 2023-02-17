Как белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Белгородской области определили порядок предоставления жилья тем, кто утратил его в результате обстрелов со стороны ВСУ. Новые меры распространяются и на жителей населённых пунктов, подвергающихся обстрелам.
Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков. Новое жильё получат белгородцы, чьи дома разрушились или стали непригодными для жизни, а также те, кто проживает в населённых пунктах с введённым режимом ЧС. По площади новые дома будут такими же, как и старые.
Чтобы получить жильё, необходимо передать утраченное в собственность региона на безвозмездной основе. Если дом частный, то передаётся и участок земли. С белгородцами будет встречаться специально сформированная комиссия, которая начнёт разъяснять порядок передачи жилья.
Жителям региона на встречах необходимо предоставить документы: копию паспорта, документы, подтверждающие право собственности, согласие на обработку персональных данных, письменное обязательство о безвозмездной передаче в собственность региона жилого помещения. Рассмотрят обращение в течение месяца.