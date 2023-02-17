Как белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела

Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков. Новое жильё получат белгородцы, чьи дома разрушились или стали непригодными для жизни, а также те, кто проживает в населённых пунктах с введённым режимом ЧС. По площади новые дома будут такими же, как и старые.