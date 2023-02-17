Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Как белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела

17 февраля 2023, 13:30
Фото: 1MI

Белгородские власти утвердили порядок предоставления жилья взамен разрушенного

Власти представили порядок предоставления жилья белгородцам, которые лишились домов в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В Белгородской области определили порядок предоставления жилья тем, кто утратил его в результате обстрелов со стороны ВСУ. Новые меры распространяются и на жителей населённых пунктов, подвергающихся обстрелам.

Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков. Новое жильё получат белгородцы, чьи дома разрушились или стали непригодными для жизни, а также те, кто проживает в населённых пунктах с введённым режимом ЧС. По площади новые дома будут такими же, как и старые.

Чтобы получить жильё, необходимо передать утраченное в собственность региона на безвозмездной основе. Если дом частный, то передаётся и участок земли. С белгородцами будет встречаться специально сформированная комиссия, которая начнёт разъяснять порядок передачи жилья.

Жителям региона на встречах необходимо предоставить документы: копию паспорта, документы, подтверждающие право собственности, согласие на обработку персональных данных, письменное обязательство о безвозмездной передаче в собственность региона жилого помещения. Рассмотрят обращение в течение месяца.

 

В Белгородской области многодетной семье отказали в жилье из-за СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородскую область начали поступать деньги на жильё для людей из приграничьяКогда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?В Белгородской области продолжают восстанавливать жильё после обстрелов
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Общество#Спецоперация#Приграничье#Жилье#Разрушенные дома#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Женщина тяжело ранена при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 13:07
Белгородцы сообщили о громких звуках в нескольких районах
Сегодня, 10:05
Наталия Полуянова предложила ряд мер поддержки для бизнесменов приграничных регионов
Сегодня, 13:12
Два дома получили повреждения при обстреле под Белгородом
Сегодня, 11:49
Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке
Сегодня, 13:40
При обстреле под Белгородом пострадала сотрудница парикмахерской
Сегодня, 14:19