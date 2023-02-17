ВСУ открыли огонь по Белгородской области: жителей просят немедленно уйти в укрытия

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
17 февраля под обстрел ВСУ попал хутор Киселёв в Волоконовском районе. СМС-предупреждения местные жители стали получать после полудня. Официальных комментариев по происшествию не было.
Напомним, что в ночь на 17 февраля над Белгородом сработала система ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших. Очевидцы сообщили, что сбитый объект упал на землю, загорелся, а спустя время — взорвался.
Накануне под обстрел попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. Помимо этого, прилёт 16 февраля был в селе Устинка в Белгородском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет.