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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

ВСУ открыли огонь по Белгородской области: жителей просят немедленно уйти в укрытия

17 февраля 2023, 09:34
Фото: Bel.ru

Под обстрел попал хутор Киселёв в Белгородской области

Сообщения о происшествии жителям начали приходить после полудня. Официальных комментариев по ситуации не было.
Сюжет
Обстрел

17 февраля под обстрел ВСУ попал хутор Киселёв в Волоконовском районе. СМС-предупреждения местные жители стали получать после полудня. Официальных комментариев по происшествию не было.

Напомним, что в ночь на 17 февраля над Белгородом сработала система ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших. Очевидцы сообщили, что сбитый объект упал на землю, загорелся, а спустя время — взорвался.

Накануне под обстрел попала Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. Помимо этого, прилёт 16 февраля был в селе Устинка в Белгородском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородском районе
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