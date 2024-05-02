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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 16:45

Лев Бонифаций в 2023 году

«Нашего Бонечки больше нет». В Белгородском зоопарке умер лев

2 мая 2024, 16:43
Фото: пресс-служба Белгородского зоопарка
Лев Бонифаций в 2023 году

В Белгородском зоопарке из-за отёка лёгких умер лев Бонапарт

О смерти льва Бонифация сообщает пресс-служба Белгородского зоопарка. Животное скончалось из-за отёка лёгких и хронической сердечной недостаточности.

Чтобы помочь льву, руководство зоопарка неоднократно вызывало известных специалистов. Но спасти хищника не удалось: несколько недель назад у Бонифация отказали задние лапы, а 2 мая стало известно о смерти животного.

«Мы были не готовы. Мы надеялись. И сейчас сложно поверить, что нашего Бонечки больше нет. Наш Бонапарт и наш Бонифаций: люди называли тебя и так, и эдак, и ты никогда не был против. Ты вообще был самым спокойным и добрым царём зверей на свете. Спасибо тебе за всё», — сообщает пресс-служба Белгородского зоопарка.

Бонапарт изображён на логотипе зоопарка. Животное пользовалось большой популярностью среди белгородцев. После себя лев оставил потомство — трёх котят. Им уже выбрали клички: Адамас, Стан и Киара. Понесла от Бонифация-Бонапарта львица по кличке Лулу.

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