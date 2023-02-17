Белгородцы сообщили о громких звуках в нескольких районах

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Белгородской области вновь неспокойно. 17 февраля о громких звуках сообщили жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга. Помимо этого, очевидцы делятся снимками следов в небе.
Официальной информации по ситуации пока не было.
После полудня стало известно об обстреле хутора Киселёв в Волоконовском районе. Людей попросили срочно уйти в укрытия.
Громко было и в ночь на 17 февраля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом сработала система ПВО. Очевидцы также сообщили о взрыве сбитого предмета, упавшего на землю.
Неспокойно накануне было в Вознесеновке Шебекинского горокруга и Устинке Белгородского района.