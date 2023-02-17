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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Белгородцы сообщили о громких звуках в нескольких районах

17 февраля 2023, 10:05
Фото: Bel.ru
Очевидцы также делятся фотографиями следов в небе. Судя по комментариям в соцсетях, громко было в том числе в Белгородском районе и Яковлевском горокруге.
Сюжет
СВО

В Белгородской области вновь неспокойно. 17 февраля о громких звуках сообщили жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга. Помимо этого, очевидцы делятся снимками следов в небе.

Официальной информации по ситуации пока не было.

После полудня стало известно об обстреле хутора Киселёв в Волоконовском районе. Людей попросили срочно уйти в укрытия.

Громко было и в ночь на 17 февраля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом сработала система ПВО. Очевидцы также сообщили о взрыве сбитого предмета, упавшего на землю.

Неспокойно накануне было в Вознесеновке Шебекинского горокруга и Устинке Белгородского района.

После ночной работы ПВО под Белгородом раздался мощный взрыв
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#Инна Рогова#Следы в небе#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Яковлевский горокруг
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