Будут ли вырубать тополя в Белгороде? Отвечает мэрия

Тополевые насаждения, по подсчётам учёных, выделяют кислорода в семь раз больше, чем, например, еловые. Средневозрастной тополь в период вегетации поглощает до 40 кг углекислого газа в час. Если эффективность поглощения углекислого газа принять за 100%, то для лиственницы этот показатель составит 118%, для сосны — 164%, для липы — 254%, для дуба — 450%, а для тополя — 691%. По степени увлажнения воздуха тополь тоже оказывается на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять раз.