Будут ли вырубать тополя в Белгороде? Отвечает мэрия

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В мэрии сообщили Бел.Ру, что летом 2022 года специалисты отдела экологии и охраны окружающей среды вместе с АНО «Зелёная инфраструктура городов» провели дендрологическое обследование древесных насаждений, произрастающих на территории города. По результатам обследования специалисты установили, что на территории Белгорода произрастает 10 442 тополя:
Тополя в основном растут вдоль улично-дорожной сети города, на территории парка Памяти, также есть единичные посадки во дворах.
В мэрии отметили, что в апреле текущего года поступило обращение по вопросу обрезки тополя, который растёт по адресу 1-й Заводской пер., 6.
Сотрудники отдела экологии и охраны окружающей среды выехали на место и установили, что по данному на адресу во дворе растут пять тополей бальзамических. Деревья старовозрастные, высокорослые, у них раскидистая крона, ветви нависают над пешеходной дорожкой, поэтому требуется обрезка. Также по адресу расположено сухостойное дерево, которое подлежит вырубке.
Для обеспечения безопасности людей эксперты направили в ООО «Управляющая компания — 14» письмо для организации работ по вырубке и обрезке указанных деревьев.
Что касается уменьшения количества тополей в целом на территории Белгорода, власти отметили, что в областном центре постепенно производится замена старовозрастных тополей на другие не цветущие породы деревьев.
При этом сплошная вырубка тополей на территории города не запланирована, так как у тополя есть ряд преимуществ: эффективность удерживания пыли, быстрый рост, большая крона, которая является зелёным фильтром для города. Кроме того, это бактерицидное растение — в тополе содержатся эфирные масла, которые благотворно влияют на дыхательную систему человека.
Тополевые насаждения, по подсчётам учёных, выделяют кислорода в семь раз больше, чем, например, еловые. Средневозрастной тополь в период вегетации поглощает до 40 кг углекислого газа в час. Если эффективность поглощения углекислого газа принять за 100%, то для лиственницы этот показатель составит 118%, для сосны — 164%, для липы — 254%, для дуба — 450%, а для тополя — 691%. По степени увлажнения воздуха тополь тоже оказывается на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять раз.