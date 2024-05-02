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Вырубка

Будут ли вырубать тополя в Белгороде? Отвечает мэрия

2 мая 2024, 10:20
Фото: 1MI
Вырубка

В Белгороде насчитали 10 442 тополя

Аллергия на пух цветущего тополя — распространённая проблема, активно проявляющаяся в период с мая по июль. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода и выяснили, будут ли в городе вырубать данные деревья. Также мы узнали, поступали ли от горожан жалобы.

В мэрии сообщили Бел.Ру, что летом 2022 года специалисты отдела экологии и охраны окружающей среды вместе с АНО «Зелёная инфраструктура городов» провели дендрологическое обследование древесных насаждений, произрастающих на территории города. По результатам обследования специалисты установили, что на территории Белгорода произрастает 10 442 тополя:

  • тополь бальзамический — 681 единицы;
  • тополь пирамидальный — 4442;
  • тополь белый — 607;
  • тополь берлинский — 56;
  • тополь дрожащий — 762;
  • тополь сереющий — 50;
  • тополь симона — 341;
  • тополь чёрный — 3483.

Тополя в основном растут вдоль улично-дорожной сети города, на территории парка Памяти, также есть единичные посадки во дворах.

В мэрии отметили, что в апреле текущего года поступило обращение по вопросу обрезки тополя, который растёт по адресу 1-й Заводской пер., 6.

Сотрудники отдела экологии и охраны окружающей среды выехали на место и установили, что по данному на адресу во дворе растут пять тополей бальзамических. Деревья старовозрастные, высокорослые, у них раскидистая крона, ветви нависают над пешеходной дорожкой, поэтому требуется обрезка. Также по адресу расположено сухостойное дерево, которое подлежит вырубке.

Для обеспечения безопасности людей эксперты направили в ООО «Управляющая компания — 14» письмо для организации работ по вырубке и обрезке указанных деревьев.

Что касается уменьшения количества тополей в целом на территории Белгорода, власти отметили, что в областном центре постепенно производится замена старовозрастных тополей на другие не цветущие породы деревьев.

При этом сплошная вырубка тополей на территории города не запланирована, так как у тополя есть ряд преимуществ: эффективность удерживания пыли, быстрый рост, большая крона, которая является зелёным фильтром для города. Кроме того, это бактерицидное растение — в тополе содержатся эфирные масла, которые благотворно влияют на дыхательную систему человека.

Тополевые насаждения, по подсчётам учёных, выделяют кислорода в семь раз больше, чем, например, еловые. Средневозрастной тополь в период вегетации поглощает до 40 кг углекислого газа в час. Если эффективность поглощения углекислого газа принять за 100%, то для лиственницы этот показатель составит 118%, для сосны — 164%, для липы — 254%, для дуба — 450%, а для тополя — 691%. По степени увлажнения воздуха тополь тоже оказывается на первом месте и превосходит ту же ель почти в десять раз.

В мэрии Белгорода ответили на жалобы аллергиков из-за тополя
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Вырубка#Белгород#Тополь#Аллергия
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