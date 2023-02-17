Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Закон о защите русского языка от иностранных слов Госдума приняла в третьем чтении. Разработанный правительством документ вносит изменения в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Он направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.
В настоящее время использование русского языка обязательно в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов, в СМИ и некоторых других случаях, а употребление иностранных слов допустимо при отсутствии «общеупотребительных аналогов».
При этом поправки в закон добавляют в список необходимость использования русского языка в «информации для потребителей товаров» (например, на этикетках). Также изменения обязывают соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их, как и допустимые иностранные слова, со справочниками, которые разработает правительство.
По информации издания «Коммерсант», представляя поправки ко второму чтению, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сочла принципиальным добавление «информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг)», в список сфер, где использование русского языка обязательно. Ямпольская пояснила: «Это именно та область, где и творятся в основном безобразия в отношении русского языка».
Кроме того, в ст. 11 закона вносится норма, что надписи на русском и иностранном языках должны быть не только идентичными «по содержанию и оформлению», но и по размеру.
По информации источника, депутат Госдумы Николай Осадчий поинтересовался, означает ли расширение списка сфер обязательного использования русского языка, что эти нормы станут применяться к рекламным вывескам.
Ямпольская на вопрос ответила положительно, но подчеркнула, что для этого потребуются ещё поправки к закону «О рекламе». При этом действующее законодательство и сейчас обязывает соблюдать нормы русского языка в рекламе.
Ранее в Сети и СМИ трактовали законопроект как запрещающий «использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Однако данная норма и так содержится в федеральном законе как минимум с 2013 года.
При этом законопроект лишь предлагал сверять допустимость иностранных слов с теми же словарями. Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.
Журналисты «Бел.Ру» изучили названия организаций, которые работают в Белгороде, чтобы узнать, кому, возможно, придётся менять свои названия в случае подписания документа. При этом стоит отметить, что часть поправок вступят в силу только в 2025 году.
При изучении карты, мы не углублялись в происхождения всех слов, а выбирали только явно заимствованные выражения. Например, сеть ресторанов быстрого питания Burger King, Subway, рестораны Do. Dzo и «Есть today», кондитерская Bakery31, заведение The Pub, кафе Benny Kitchen, «Эль Хаус».
Также вопросы в будущем могут возникнуть к кофейням «Traveler`s coffee», «Coffee Bean» и «Kitchen coffee & donuts».
Может не понравиться и название раковарни «Red Rak», итальянских ресторанов «Перчини Grill & Wine» и «La Villa», ресторана-пивоварни «Гринн Beer».
Среди пиццерий с иностранными названиями — «Суши Тайм», «Pizza e spuntini», «Fornelli», «KooDoo pizza & wok» и «StaySee Pizza».
Массовое использование заимствованных слов наблюдается в отрасли предоставления услуг. Например, в Белгороде есть барбершопы с такими названиями как «Top Hill», «Mr.Strich», «Barbarossa», «OldBoy», «The Gentlemen», «Roots men`s cut» и «Right», а ещё есть парикмахерские и салоны красоты «NikA Style», «Manifest salon», «Mood», «Color Bar Leto» и т. д. Также иностранные названия присвоили практически всем фитнес-клубам и тренажёрным залам: «World Class Белгород», «Platinum Gym», «Pulse fitness», «Family Park», «SkyGym», «Santa Monica», «FormulaPro», «Ferrum».
Проверку может не пройти и «Сити Молл».
Используя онлайн-переводчик, мы трансформировали некоторые названия, чтобы представить, как они могут измениться: