Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке

Массовое использование заимствованных слов наблюдается в отрасли предоставления услуг. Например, в Белгороде есть барбершопы с такими названиями как «Top Hill», «Mr.Strich», «Barbarossa», «OldBoy», «The Gentlemen», «Roots men`s cut» и «Right», а ещё есть парикмахерские и салоны красоты «NikA Style», «Manifest salon», «Mood», «Color Bar Leto» и т. д. Также иностранные названия присвоили практически всем фитнес-клубам и тренажёрным залам: «World Class Белгород», «Platinum Gym», «Pulse fitness», «Family Park», «SkyGym», «Santa Monica», «FormulaPro», «Ferrum».