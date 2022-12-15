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Белгородцы хотят запретить иностранную музыку на местном радио

Сегодня, 18:18
Фото: PxHere
В качестве альтернативы жители Белгородской области предлагают включать произведения наших земляков. Вячеслав Гладков выступил против такой инициативы.

В ходе прямого эфира 15 декабря губернатору Белгородской области пожаловались на иностранную музыку, которая звучит на радио «Мира Белогорья», и предложили заменить её на музыку белгородских исполнителей.

Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья» выпускает в радиоэфир очень много передач с иностранной музыкой, а за трансляции, я так понимаю, платит область. В то же самое время музыки белгородских исполнителей не слышно. Это специальная политика областного автономного учреждения такая?
Владислав, местный житель

Вячеслав Гладков ответил, что не совсем понял вопрос местного жителя, но, если мужчина выступает за запрет иностранной музыки на радио, то он категорически против такой инициативы.

Не будем уподобляться тем западным политикам, которые пытаются запретить русскую культуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Делать музыку однообразной и транслировать только творчество белгородских исполнителей тоже нельзя — такое радио никто не будет слушать. В нынешних музыкальных программах радиостанции Вячеслав Гладков слышит достаточно много музыки наших исполнителей и авторов песен, поэтому никакой дискриминации здесь точно нет, считает глава региона.

Напомним, в апреле губернатор Белгородской области назвал глупостью запрет иностранной музыки на выпускных в школах — в некоторых образовательных учреждениях руководство требовало заменить всю иностранную музыку на русскую.

Вячеслав Гладков назвал глупостью запрет иностранной музыки в школах
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#Алина Харина#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Новости Белгорода#Общество#Культура#Музыка#Радио#Мир белогорья телерадиокомпания#Иностранные музыканты
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