Белгородцы хотят запретить иностранную музыку на местном радио

Делать музыку однообразной и транслировать только творчество белгородских исполнителей тоже нельзя — такое радио никто не будет слушать. В нынешних музыкальных программах радиостанции Вячеслав Гладков слышит достаточно много музыки наших исполнителей и авторов песен, поэтому никакой дискриминации здесь точно нет, считает глава региона.