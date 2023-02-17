При обстреле под Белгородом пострадала сотрудница парикмахерской

Отметим, что накануне при обстреле шебекинской Вознесеновки пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. Ещё один обстрел в горокруге пришёлся уже сегодня на Новую Таволжанку. Пострадавших нет, но повреждения получили два дома.