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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

При обстреле под Белгородом пострадала сотрудница парикмахерской

17 февраля 2023, 14:19
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
В соцсетях сообщают, что во время обстрела пострадала парикмахерская. Тяжёлые ранения получила сотрудница, она в реанимации.
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Обстрел

17 февраля город Шебекино вновь оказался под обстрелом ВСУ. В этот раз не обошлось без пострадавших.

Тяжёлые ранения получила женщина. Как сообщили в Telegram-канале «ШО Шебекино», пострадала сотрудница парикмахерской. По данным источника, женщина получила осколочные ранения, она в реанимации.

Помимо этого, в Сети появились фотографии повреждений, которые получила парикмахерская.

Отметим, что накануне при обстреле шебекинской Вознесеновки пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. Ещё один обстрел в горокруге пришёлся уже сегодня на Новую Таволжанку. Пострадавших нет, но повреждения получили два дома.

Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
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