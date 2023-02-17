При обстреле под Белгородом пострадала сотрудница парикмахерской

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
17 февраля город Шебекино вновь оказался под обстрелом ВСУ. В этот раз не обошлось без пострадавших.
Тяжёлые ранения получила женщина. Как сообщили в Telegram-канале «ШО Шебекино», пострадала сотрудница парикмахерской. По данным источника, женщина получила осколочные ранения, она в реанимации.
Помимо этого, в Сети появились фотографии повреждений, которые получила парикмахерская.
Отметим, что накануне при обстреле шебекинской Вознесеновки пострадал мужчина — у него лёгкая контузия. Ещё один обстрел в горокруге пришёлся уже сегодня на Новую Таволжанку. Пострадавших нет, но повреждения получили два дома.