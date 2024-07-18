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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Восстановление Белгорода после обстрелов

Мало что поменялось: как проходит восстановление Белгорода и что изменилось за месяц

18 июля 2024, 13:48
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Восстановление Белгорода после обстрелов

Белгородцам показали, какими темпами прошло восстановление города за месяц

После многочисленных обстрелов Харгоры в Белгороде последствий осталось немало. Жители города стали жаловаться на темпы восстановления, а кому-то даже страшно видеть во дворах своих домов напоминания об этом. Журналистка Бел.Ру прошлась по местам обстрелов, чтобы узнать, как они поменялись за месяц.

В конце мая в редакцию Бел.Ру написала читательница, которая рассказала, что многие последствия обстрелов в Белгороде до сих пор остаются на улицах города и во дворах жилых домов — «жутко выходить» на улицу.

«Есенина, 50. Еще 22 марта был прилёт во двор, на детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. А 27 марта был прилёт около 3-го подъезда, воронка так до сих пор есть. И так в полном кошмаре живём, тут ещё и постоянные напоминания. Прилетало в крышу, в дом на Есенина, 58 (тоже нет ремонта), недавно — Есенина, 46. Гуляю с собакой в ужасе и страхе», — написала местная жительница.

Это не первый случай, когда белгородцы изо дня в день проходят мимо таких напоминаний. Несмотря на то, что правительство области оперативно приступает к устранению последствий обстрелов, избавиться от них разом не получается из-за их массовости и частоты. Журналистка Бел.Ру прошлась по некоторым районам Харгоры, чтобы узнать, как проходит восстановление Белгорода.

12 мая при массированном обстреле ВСУ в Белгороде пострадало несколько остановок общественного транспорта. Одна из них — остановка «Конева», вместе с которой пострадало здание и медицинского центра «Промедика», расположенный напротив неё.

Разрушения на остановке "Конева" при атаке ВСУ 12 маяРазрушения на остановке "Конева" при атаке ВСУ 12 мая
Разрушения на остановке «Конева» при атаке ВСУ 12 маяРазрушения на остановке «Конева» при атаке ВСУ 12 мая
Разрушения на остановке "Конева" при атаке ВСУ 12 мая
Фото: Блэтгород

Возмущённому мужчине мэрия Белгорода сообщила, плитка на остановке будет отремонтирована к 23 июня. Многих белгородцев заинтересовал вопрос, когда выполнят ремонт всего остановочного комплекса. В правительстве ответили, что его проведут до 20 июля.

К 21 июня ситуация на остановке мало чем изменилась. Стеклянное ограждение частично пробито либо пошло мелкими трещинами и состоит исключительно из осколков, которые ещё не осыпались.

В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева
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А вот так — уже в середине июля. Местами стекло «расползлось» ещё больше, появились новые пробоины. Некоторые из вставок выгибаются, выходя из каркаса.

Повреждения остановки "Конева"Повреждения остановки "Конева"
Повреждения остановки «Конева»Повреждения остановки «Конева»
Повреждения остановки "Конева"Повреждения остановки "Конева"
Повреждения остановки «Конева»Повреждения остановки «Конева»
Повреждения остановки "Конева"Повреждения остановки "Конева"
Повреждения остановки "Конева"Повреждения остановки "Конева"
Повреждения остановки «Конева»Повреждения остановки «Конева»
Повреждения остановки "Конева"Повреждения остановки "Конева"
Повреждения остановки "Конева"Повреждения остановки "Конева"
Повреждения остановки "Конева"
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

На месте ожидания общественного транспорта всё еще не хватает нескольких вставок, каркас повреждён, плитка сколота. Это июнь.

Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 маяПострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Пострадавшая остановка при атаке ВСУ Белгорода 12 мая
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

А это июль.

Фото: bel.ru

Даже мусор появился там, где его быть не должно.

Фото: bel.ru

К тому же, при детонации взрывного устройства посекло навесы и мусорную урну.

Белгород, остановка "Конева"Белгород, остановка "Конева"
Белгород, остановка «Конева»Белгород, остановка «Конева»
Белгород, остановка "Конева"Белгород, остановка "Конева"
Белгород, остановка "Конева"
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Немного изменилась часть остановки, где разрушился асфальт.

Фото: bel.ru

Как видно на заднем плане фотографий пострадавшей остановки, повреждённое здание медцентра «Промедика», всё там же на Щорса, по своему внешнему виду тоже мало чем изменилось с момента происшествия. Разбитый фасад, остекление, углы и подвальные части.

Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в БелгородеПострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Пострадавший медицинский центр «Промедика» в БелгородеПострадавший медицинский центр «Промедика» в Белгороде
Пострадавший медицинский центр "Промедика" в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Да и сейчас ничего не поменялось.

Фото: bel.ru

То же самое касается близлежащих к центру торговых павильонов и других зданий. Огромные трещины, сколы и повреждения. Сильнее всего пострадали окна, стеклянные витрины и двери. Фасад пострадал меньше, чем здание медицинского центра.

Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в БелгородеПострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Пострадавшие торговые павильоны в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Однако это относится не ко всем зданиям. Вот, например, обстановка сегодня.

Фото: bel.ru

Как видно, работы по восстановлению начались не везде и только недавно. Некоторые повреждения остекления заклеены скотчем или прикрыты плёнкой. А теперь местами ситуация поменялась.

Фото: bel.ru

Если пройти от остановки «Конева» до «Юности», то можно заметить следы и напоминания о нанесённых повреждениях после атак ВСУ на Белгород. Они «прячутся» даже в кустах около МКД. Возможно, спустя месяц, их уже и нет.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Если пройти по Щорса в сторону улицы Губкина, то и здесь пейзаж всё ещё «привычный». Мало что изменилось в районе «Ленты» и дальше.

Разрушения после атак ВСУ на БелгородРазрушения после атак ВСУ на Белгород
Разрушения после атак ВСУ на БелгородРазрушения после атак ВСУ на Белгород
Разрушения после атак ВСУ на БелгородРазрушения после атак ВСУ на Белгород
Разрушения после атак ВСУ на Белгород
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
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Вот так выглядели подъезды во дворе по бульвару Юности на пересечении с улицей Будённого. Разбитые окна из квартир МКД стоят в ряд у каждого из подъездов.

Пострадавший МКД в июнеПострадавший МКД в июне
Пострадавший МКД в июнеПострадавший МКД в июне
Пострадавший МКД в июнеПострадавший МКД в июне
Пострадавший МКД в июнеПострадавший МКД в июне
Пострадавший МКД в июнеПострадавший МКД в июне
Пострадавший МКД в июне
Фото: Татьяна Лукащева

Бульвар Юности, 7. Пострадавшие окна и натянутая лента, огораживающая территорию на углу многоквартирного дома.

МКД в июнеМКД в июне
МКД в июнеМКД в июне
МКД в июнеМКД в июне
МКД в июне
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

А это уже на текущей неделе. Посечённая подъездная дверь осталась такой же, но рядом уже нет такого огромного количества пострадавшего остекления. Далее — стоят новые пластиковые окна. Их привезли как раз 16 июля, выгружали и разносили по квартирам.

Кстати, в предыдущих дворах также стоят битые рамы, а ещё — повреждённый автомобиль.

МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июльМКД, июль
МКД, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Идём дальше и переходим на улицу Конева. Здесь находится медицинская лаборатория. Её довольно сильно «потрепало». Фасад полностью разбит, но надпись на входе говорит — «мы работаем». А недалеко на асфальте видна воронка. К слову, и в июле всё по-прежнему. Только след от снаряда немного засыпали песком.

Мед-центр и воронка после прилёта, июньМед-центр и воронка после прилёта, июнь
Мед-центр и воронка после прилёта, июньМед-центр и воронка после прилёта, июнь
Мед-центр и воронка после прилёта, июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Разрушения на улице Конева, июльРазрушения на улице Конева, июль
Разрушения на улице Конева, июльРазрушения на улице Конева, июль
Разрушения на улице Конева, июльРазрушения на улице Конева, июль
Разрушения на улице Конева, июльРазрушения на улице Конева, июль
Разрушения на улице Конева, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Напоминания об обстрелах не исчезли и со стоматологии, и с ларька ближе к рынку «Солнечный».

Разрушения на улице Конева в Белгороде, июльРазрушения на улице Конева в Белгороде, июль
Разрушения на улице Конева в Белгороде, июльРазрушения на улице Конева в Белгороде, июль
Разрушения на улице Конева в Белгороде, июльРазрушения на улице Конева в Белгороде, июль
Разрушения на улице Конева в Белгороде, июль
Фото: bel.ru

Зато паб Cesky Lev, попавший под обстрел пару месяцев назад, «чувствует себя» замечательно.

Пострадавший при обстреле Белгорода Cesky Lev, июльПострадавший при обстреле Белгорода Cesky Lev, июль
Пострадавший при обстреле Белгорода Cesky Lev, июльПострадавший при обстреле Белгорода Cesky Lev, июль
Пострадавший при обстреле Белгорода Cesky Lev, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

А на остановке Конева «Промедика» аналогично — без перемен.

Остановка Конева Промедика, июльОстановка Конева Промедика, июль
Остановка Конева Промедика, июльОстановка Конева Промедика, июль
Остановка Конева Промедика, июльОстановка Конева Промедика, июль
Остановка Конева Промедика, июльОстановка Конева Промедика, июль
Остановка Конева Промедика, июльОстановка Конева Промедика, июль
Остановка Конева Промедика, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

МКД на улице Будённого в июне выглядели так.

Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июньПострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июнь
Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Выбиты окна, «град» стекла: как выглядит дом на Будённого в Белгороде после атаки ВСУ
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Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июльПострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июль
Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июльПострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июль
Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июльПострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июль
Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июльПострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июль
Пострадавший при обстреле МКД на улице Будёного, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
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Там же расположен магазин табачной продукции. Месяц назад окно из окно было разбито, а в траве лежали осколки. Теперь осколков нет, но пробитое окно осталось.

ИюньИюнь
ИюньИюнь
ИюльИюль
ИюльИюль
Июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

На очереди в нашем «приключении» аллея, ведущая к лицею №3 и бульвару Юности. В конце марта здесь произошёл прямой прилёт. На месте полностью сгорел автомобиль, образовалась воронка, а части авто разлетелись далеко от места взрыва. Рядом стоящий автомобиль также сгорел.

Однако в конце июня на месте происшествия асфальт всё ещё оставался чёрным. Воронка всё это время привлекала внимание прохожих. К тому же, мусор и «останки» машины долго оставались на дорожках аллеи. Как и осколки пострадавших остеклений находящихся рядом магазинов.

Место прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июньМесто прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июнь
Место прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июньМесто прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июнь
Место прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Сейчас следов не осталось, а воронку заделали спустя почти четыре месяца. О ней напоминает только небольшое углубление.

Место прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июльМесто прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июль
Место прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июльМесто прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июль
Место прилёта, на котором сгорело два автомобиля в конце марта, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Торговые помещения и фасады домов подобным «похвастаться» не могут. Единственное, что изменилось, — окна и стеклянные двери прикрыли ДСП. Но не все. Убрали некоторые из сметённых вместе осколков.

Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Место прилёта на Харгоре у лицея №3
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Серьёзно пострадала пекарня немного поодаль. Рядом с ней раньше нельзя было пройти без скрежета стекла под ногами. Сейчас пройти без этого можно. Но не крупные осколки витрин.

Разбитые витрины пекарни на улице КоневаРазбитые витрины пекарни на улице Конева
Разбитые витрины пекарни на улице КоневаРазбитые витрины пекарни на улице Конева
Разбитые витрины пекарни на улице КоневаРазбитые витрины пекарни на улице Конева
Разбитые витрины пекарни на улице КоневаРазбитые витрины пекарни на улице Конева
Разбитые витрины пекарни на улице КоневаРазбитые витрины пекарни на улице Конева
Разбитые витрины пекарни на улице КоневаРазбитые витрины пекарни на улице Конева
Разбитые витрины пекарни на улице Конева
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
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По этой же стороне стоит МКД. Из-за большей удалённости от мест детонации последствий там значительно меньше. И в июне, и в июле — всё точно также. По фото сложно сказать, в какой из месяцев они сделаны.

МКД после обстрела, июньМКД после обстрела, июнь
МКД после обстрела, июльМКД после обстрела, июль
МКД после обстрела, июньМКД после обстрела, июнь
МКД после обстрела, июльМКД после обстрела, июль
МКД после обстрела, июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

А где-то всё меняется в прямом смысле в реальном времени. Плёнку убрали, привезли доски. Фонарь, правда, всё ещё болтается.

ИюньИюнь
ИюньИюнь
ИюльИюль
Июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Вот ещё один из магазинов, которые расположены вдоль аллеи. С июня изменилась только плёнка — убрали.

Разбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июльРазбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июль
Разбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июльРазбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июль
Разбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июньРазбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июнь
Разбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июньРазбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июнь
Разбитые витрины, пострадавшие при обстреле Харгоры в Белгороде, июль
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Это подъезды МКД №19 на бульваре Юности. Такие «натюрморты» сейчас расположены у каждого из них. Да и с 21 июня они стали ещё больше.

Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19
Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19
Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19
Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19
Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19
Разбитые окна и рамы у подъездов на бульваре Юности, 19
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Июньские фото расположенного рядом здания, где находится ПВЗ Wildberries, Конева, 27а. Изменений нет.

Последствия обстрела на Конева 27а, июньПоследствия обстрела на Конева 27а, июнь
Последствия обстрела на Конева 27а, июньПоследствия обстрела на Конева 27а, июнь
Последствия обстрела на Конева 27а, июнь
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

Конечный пункт = детская площадка на углу дома №21 на бульваре Юности. Площадка попала под обстрел 11 мая. Прямой прилёт пришёлся ближе к проезжей части, поэтому инвентарь серьёзно не пострадал.

Вот так засыпали воронку, которая была довольной глубокой. Вероятно, об этом позаботились сами жильцы, чтобы дети не пострадали во время игр, упав туда. Это июнь.

Пострадавшая при обстреле детская площадка на Харгоре, 21 июняПострадавшая при обстреле детская площадка на Харгоре, 21 июня
Пострадавшая при обстреле детская площадка на Харгоре, 21 июняПострадавшая при обстреле детская площадка на Харгоре, 21 июня
Пострадавшая при обстреле детская площадка на Харгоре, 21 июня
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru

А это уже 16 июля.

Пострадавшая в мае детская площадка, 16 июляПострадавшая в мае детская площадка, 16 июля
Пострадавшая в мае детская площадка Пострадавшая в мае детская площадка
Пострадавшая в мае детская площадка, 16 июля
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
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