Мало что поменялось: как проходит восстановление Белгорода и что изменилось за месяц

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В конце мая в редакцию Бел.Ру написала читательница, которая рассказала, что многие последствия обстрелов в Белгороде до сих пор остаются на улицах города и во дворах жилых домов — «жутко выходить» на улицу.
«Есенина, 50. Еще 22 марта был прилёт во двор, на детскую площадку. До сих пор ничего не сделано. А 27 марта был прилёт около 3-го подъезда, воронка так до сих пор есть. И так в полном кошмаре живём, тут ещё и постоянные напоминания. Прилетало в крышу, в дом на Есенина, 58 (тоже нет ремонта), недавно — Есенина, 46. Гуляю с собакой в ужасе и страхе», — написала местная жительница.
Это не первый случай, когда белгородцы изо дня в день проходят мимо таких напоминаний. Несмотря на то, что правительство области оперативно приступает к устранению последствий обстрелов, избавиться от них разом не получается из-за их массовости и частоты. Журналистка Бел.Ру прошлась по некоторым районам Харгоры, чтобы узнать, как проходит восстановление Белгорода.
12 мая при массированном обстреле ВСУ в Белгороде пострадало несколько остановок общественного транспорта. Одна из них — остановка «Конева», вместе с которой пострадало здание и медицинского центра «Промедика», расположенный напротив неё.
Возмущённому мужчине мэрия Белгорода сообщила, плитка на остановке будет отремонтирована к 23 июня. Многих белгородцев заинтересовал вопрос, когда выполнят ремонт всего остановочного комплекса. В правительстве ответили, что его проведут до 20 июля.
К 21 июня ситуация на остановке мало чем изменилась. Стеклянное ограждение частично пробито либо пошло мелкими трещинами и состоит исключительно из осколков, которые ещё не осыпались.
А вот так — уже в середине июля. Местами стекло «расползлось» ещё больше, появились новые пробоины. Некоторые из вставок выгибаются, выходя из каркаса.
На месте ожидания общественного транспорта всё еще не хватает нескольких вставок, каркас повреждён, плитка сколота. Это июнь.
А это июль.
Даже мусор появился там, где его быть не должно.
К тому же, при детонации взрывного устройства посекло навесы и мусорную урну.
Немного изменилась часть остановки, где разрушился асфальт.
Как видно на заднем плане фотографий пострадавшей остановки, повреждённое здание медцентра «Промедика», всё там же на Щорса, по своему внешнему виду тоже мало чем изменилось с момента происшествия. Разбитый фасад, остекление, углы и подвальные части.
Да и сейчас ничего не поменялось.
То же самое касается близлежащих к центру торговых павильонов и других зданий. Огромные трещины, сколы и повреждения. Сильнее всего пострадали окна, стеклянные витрины и двери. Фасад пострадал меньше, чем здание медицинского центра.
Однако это относится не ко всем зданиям. Вот, например, обстановка сегодня.
Как видно, работы по восстановлению начались не везде и только недавно. Некоторые повреждения остекления заклеены скотчем или прикрыты плёнкой. А теперь местами ситуация поменялась.
Если пройти от остановки «Конева» до «Юности», то можно заметить следы и напоминания о нанесённых повреждениях после атак ВСУ на Белгород. Они «прячутся» даже в кустах около МКД. Возможно, спустя месяц, их уже и нет.
Если пройти по Щорса в сторону улицы Губкина, то и здесь пейзаж всё ещё «привычный». Мало что изменилось в районе «Ленты» и дальше.
Вот так выглядели подъезды во дворе по бульвару Юности на пересечении с улицей Будённого. Разбитые окна из квартир МКД стоят в ряд у каждого из подъездов.
Бульвар Юности, 7. Пострадавшие окна и натянутая лента, огораживающая территорию на углу многоквартирного дома.
А это уже на текущей неделе. Посечённая подъездная дверь осталась такой же, но рядом уже нет такого огромного количества пострадавшего остекления. Далее — стоят новые пластиковые окна. Их привезли как раз 16 июля, выгружали и разносили по квартирам.
Кстати, в предыдущих дворах также стоят битые рамы, а ещё — повреждённый автомобиль.
Идём дальше и переходим на улицу Конева. Здесь находится медицинская лаборатория. Её довольно сильно «потрепало». Фасад полностью разбит, но надпись на входе говорит — «мы работаем». А недалеко на асфальте видна воронка. К слову, и в июле всё по-прежнему. Только след от снаряда немного засыпали песком.
Напоминания об обстрелах не исчезли и со стоматологии, и с ларька ближе к рынку «Солнечный».
Зато паб Cesky Lev, попавший под обстрел пару месяцев назад, «чувствует себя» замечательно.
А на остановке Конева «Промедика» аналогично — без перемен.
Там же расположен магазин табачной продукции. Месяц назад окно из окно было разбито, а в траве лежали осколки. Теперь осколков нет, но пробитое окно осталось.
На очереди в нашем «приключении» аллея, ведущая к лицею №3 и бульвару Юности. В конце марта здесь произошёл прямой прилёт. На месте полностью сгорел автомобиль, образовалась воронка, а части авто разлетелись далеко от места взрыва. Рядом стоящий автомобиль также сгорел.
Однако в конце июня на месте происшествия асфальт всё ещё оставался чёрным. Воронка всё это время привлекала внимание прохожих. К тому же, мусор и «останки» машины долго оставались на дорожках аллеи. Как и осколки пострадавших остеклений находящихся рядом магазинов.
Сейчас следов не осталось, а воронку заделали спустя почти четыре месяца. О ней напоминает только небольшое углубление.
Торговые помещения и фасады домов подобным «похвастаться» не могут. Единственное, что изменилось, — окна и стеклянные двери прикрыли ДСП. Но не все. Убрали некоторые из сметённых вместе осколков.
Серьёзно пострадала пекарня немного поодаль. Рядом с ней раньше нельзя было пройти без скрежета стекла под ногами. Сейчас пройти без этого можно. Но не крупные осколки витрин.
По этой же стороне стоит МКД. Из-за большей удалённости от мест детонации последствий там значительно меньше. И в июне, и в июле — всё точно также. По фото сложно сказать, в какой из месяцев они сделаны.
А где-то всё меняется в прямом смысле в реальном времени. Плёнку убрали, привезли доски. Фонарь, правда, всё ещё болтается.
Вот ещё один из магазинов, которые расположены вдоль аллеи. С июня изменилась только плёнка — убрали.
Это подъезды МКД №19 на бульваре Юности. Такие «натюрморты» сейчас расположены у каждого из них. Да и с 21 июня они стали ещё больше.
Июньские фото расположенного рядом здания, где находится ПВЗ Wildberries, Конева, 27а. Изменений нет.
Конечный пункт = детская площадка на углу дома №21 на бульваре Юности. Площадка попала под обстрел 11 мая. Прямой прилёт пришёлся ближе к проезжей части, поэтому инвентарь серьёзно не пострадал.
Вот так засыпали воронку, которая была довольной глубокой. Вероятно, об этом позаботились сами жильцы, чтобы дети не пострадали во время игр, упав туда. Это июнь.
А это уже 16 июля.