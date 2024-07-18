Мало что поменялось: как проходит восстановление Белгорода и что изменилось за месяц

Это не первый случай, когда белгородцы изо дня в день проходят мимо таких напоминаний. Несмотря на то, что правительство области оперативно приступает к устранению последствий обстрелов, избавиться от них разом не получается из-за их массовости и частоты. Журналистка Бел.Ру прошлась по некоторым районам Харгоры, чтобы узнать, как проходит восстановление Белгорода.