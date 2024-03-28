Пробитая обломками крыша: белгородцы заметили новые последствия вечерней атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Вечером 27 марта Белгород и Белгородский район вновь подвергся атаке ВСУ. На подлёте к городу система ПВО уничтожила 16 воздушных целей. Обошлось без жертв, однако есть разрушения.
На утро 28 марта белгородцы заметили новые разрушения. Пострадала крыша одного из домов на бульваре Юности.
Напомним, что в 20:24 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Большая часть обломков упала на бульваре Юности — сообщалось о горевшей машине, на дорогах лежали обломки сбитых объектов. В некоторых домах на улицах Есенина и Будённого выбиты окна и посечены фасады. Моменты прилётов обломков попали на видео.
Отметим, что всего в Белгороде повреждены 26 квартир в 12 МКД, поликлиники № 7 и № 8, складской корпус детской областной больницы, восемь авто и четыре учреждения образования. В Белгородском районе разрушения есть в трёх квартирах одного МКД, одном частном доме и четырёх авто.