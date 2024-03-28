Пробитая обломками крыша: белгородцы заметили новые последствия вечерней атаки ВСУ

Отметим, что всего в Белгороде повреждены 26 квартир в 12 МКД, поликлиники № 7 и № 8, складской корпус детской областной больницы, восемь авто и четыре учреждения образования. В Белгородском районе разрушения есть в трёх квартирах одного МКД, одном частном доме и четырёх авто.