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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

Повреждённая крыша МКД после обстрела ВСУ

Пробитая обломками крыша: белгородцы заметили новые последствия вечерней атаки ВСУ

28 марта 2024, 09:42
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Повреждённая крыша МКД после обстрела ВСУ

Крышу дома в Белгороде пробило после обстрела ВСУ

Белгородцы заметили новые последствия вчерашнего обстрела. Фотографии повреждённой крыши одного из МКД очевидцы прислали в Telegram-канал «БелПлюс». В ходе вечернего обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Вечером 27 марта Белгород и Белгородский район вновь подвергся атаке ВСУ. На подлёте к городу система ПВО уничтожила 16 воздушных целей. Обошлось без жертв, однако есть разрушения.

На утро 28 марта белгородцы заметили новые разрушения. Пострадала крыша одного из домов на бульваре Юности.

Напомним, что в 20:24 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Большая часть обломков упала на бульваре Юности — сообщалось о горевшей машине, на дорогах лежали обломки сбитых объектов. В некоторых домах на улицах Есенина и Будённого выбиты окна и посечены фасады. Моменты прилётов обломков попали на видео.

Отметим, что всего в Белгороде повреждены 26 квартир в 12 МКД, поликлиники № 7 и № 8, складской корпус детской областной больницы, восемь авто и четыре учреждения образования. В Белгородском районе разрушения есть в трёх квартирах одного МКД, одном частном доме и четырёх авто.

Повреждённая крыша МКД после обстрела ВСУПовреждённая крыша МКД после обстрела ВСУ
Повреждённая крыша МКД после обстрела ВСУПовреждённая крыша МКД после обстрела ВСУ
Повреждённая крыша МКД после обстрела ВСУ
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
На подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей: пострадавших нет
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