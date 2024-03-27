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Published Сегодня, 19:13

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Updated Сегодня, 19:15

Моменты прилётов обломков в Белгороде попали на видео

Моменты прилётов обломков в Белгороде попали на видео

27 марта 2024, 19:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородцы сообщают о выбитых окнах в многоэтажках и повреждённых авто. Взрывы раздались над городом вечером 27 марта.

На видео попали моменты прилётов обломков в областном центре. В городе повреждены окна и балконы в многоэтажках на Харгоре. Пострадали несколько автомобилей. В школе №40 пострадал фасад.

Ракетная опасность в областном центре и Белгородском районе была объявлена в 20:24. Спустя полчаса сообщили об отбое тревоги.

Видео: Белгород №1

Позже Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к городу были сбиты 16 воздушных целей. Из мирных жителей никто не пострадал.

В Минобороны уточнили, что над областью были сбиты 16 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».

Видео: Радар Белгород
На подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей: пострадавших нет
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