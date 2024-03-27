Моменты прилётов обломков в Белгороде попали на видео

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
На видео попали моменты прилётов обломков в областном центре. В городе повреждены окна и балконы в многоэтажках на Харгоре. Пострадали несколько автомобилей. В школе №40 пострадал фасад.
Ракетная опасность в областном центре и Белгородском районе была объявлена в 20:24. Спустя полчаса сообщили об отбое тревоги.
Позже Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к городу были сбиты 16 воздушных целей. Из мирных жителей никто не пострадал.
В Минобороны уточнили, что над областью были сбиты 16 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».