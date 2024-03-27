Пока пострадавшим при обстрелах жертвуют 5 млн рублей, ВСУ вновь атакуют белгородцев

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Очередной день в Белгородской области не обошёлся без обстрелов. ВСУ атаковали регион 26 марта в 23:50: на подлёте к городу система ПВО уничтожила 18 реактивных снарядов. Есть пострадавший: у мужчины осколочное ранение поясницы. Его доставили во вторую городскую больницу Белгорода.
Также в посёлке Дубовое Белгородского района повреждения получили девять частных домов, две квартиры МКД и шесть машин. В Таврово пострадали два дома и два авто, в Никольском — один дом.
В течение 27 марта украинские беспилотники дважды атаковали посёлок Поляна Шебекинского городского округа. В результате первого удара после взрыва загорелась кровля одного из зданий. Во время второго обстрела повреждения получили промышленное оборудование и кровля сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
Кроме этого, в административное здание в Белгороде врезался беспилотник, в результате чего осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки получила женщина. Её госпитализировали. В здании посекло фасад и выбило окна на третьем и четвёртом этажах.
Уже вечером стало известно об атаке БПЛА на Белгородский район. Три беспилотника сбили на подлёте к столице региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее федеральный журналист Владимир Соловьёв жёстко отреагировал на публикацию журналистки Анастасии Кашеваровой, которая написала о жизни белгородцев в обстреливаемом городе. В своём блоге девушка решила прокомментировать речь Соловьёва на ТВ.
По словам журналистки, её публикация состояла из писем белгородцев, а основной посыл заключался в необходимости выделения дополнительных мер поддержки для жителей Белгорода.
Так, Кашеварова считает, что выделенные федеральным правительством 4 млрд рублей на размещение укрытий и поклейку бронеплёнки являются необходимостью: «Это нельзя назвать дополнительными мерами поддержки населения — это попытка обеспечить базовую безопасность». В пример корреспондент привела меры поддержки москвичей после теракта в «Крокус Сити Холле», когда погибшим списывали кредиты, а пострадавших на такси бесплатно увозили с места трагедии.
Музыкант и певец Егор Крид провёл благотворительный стрим, во время которого собрал 7 млн рублей: 255 тыс. прислали зрители, ещё 6,7 млн рублей направил сам певец.
Из вырученных средств 5 млн рублей артист отправил фонду «Святое Белогорье против детского рака» на помощь пострадавшим при обстрелах жителям Белгородской области. Оставшуюся сумму певец отправил пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.