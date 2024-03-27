Пока пострадавшим при обстрелах жертвуют 5 млн рублей, ВСУ вновь атакуют белгородцев

Так, Кашеварова считает, что выделенные федеральным правительством 4 млрд рублей на размещение укрытий и поклейку бронеплёнки являются необходимостью: «Это нельзя назвать дополнительными мерами поддержки населения — это попытка обеспечить базовую безопасность». В пример корреспондент привела меры поддержки москвичей после теракта в «Крокус Сити Холле», когда погибшим списывали кредиты, а пострадавших на такси бесплатно увозили с места трагедии.