В Белгороде наращивают число модульных укрытий

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:31
В Белгороде продолжается установка дополнительных модульных укрытий. Вчера, 26 марта, железобетонные модули разместили между корпусами детской областной больницы — на маршрутах, по которым идут посетители и персонал.
Отметим, что всего в Белгороде дополнительно установят 100 модульных укрытий, 30 из которых уже размещены на территории города. Первые из них поместили в парке Южный, вблизи рынка «Салют» и около спорткомплекса Хоркиной.
В первую очередь все укрытия расположат на территориях, которые чаще подвергаются обстрелам ВСУ, а также возле объектов здравоохранения и вокзалов.