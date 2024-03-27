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Модульное укрытие

В Белгороде наращивают число модульных укрытий

27 марта 2024, 07:01
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Модульное укрытие

Укрытия установили около детской областной больницы в Белгороде

Дополнительные модульные укрытия разместили между корпусами детской областной больницы, которые достаточно далеко друг от друга расположены. Всего на территории областного центра установят 100 укрытий, напомнил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде продолжается установка дополнительных модульных укрытий. Вчера, 26 марта, железобетонные модули разместили между корпусами детской областной больницы — на маршрутах, по которым идут посетители и персонал.

Отметим, что всего в Белгороде дополнительно установят 100 модульных укрытий, 30 из которых уже размещены на территории города. Первые из них поместили в парке Южный, вблизи рынка «Салют» и около спорткомплекса Хоркиной.

В первую очередь все укрытия расположат на территориях, которые чаще подвергаются обстрелам ВСУ, а также возле объектов здравоохранения и вокзалов.

Установка укрытий около детской областной больницы
Видео: мэрия Белгорода
В Белгороде на вокзалах установят дополнительные модульные укрытия
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