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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Проспект Ватутина

Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с дорогой, на которой «взлетают» машины

27 марта 2024, 12:04
Фото: BelgorodCamera
Проспект Ватутина

Участок дороги на проспекте Ватутина в Белгороде отремонтируют

На проспекте Ватутина, где год назад упал боеприпас, просел асфальт. В администрации объяснили, что ремонт делали экстренно, впоследствии произошла усадка грунта.
Сюжет
Дороги

В Сети ранее опубликовали видео с участком дороги на проспекте Ватутина, на котором «взлетают» машины из-за просевшего асфальта. Напомним, что дорога пострадала 20 апреля 2023 года из-за падения боеприпаса.

В мэрии сообщили, что аварийный ремонт дороги проводили экстренно. Тогда было важно максимально быстро восстановить движение. Впоследствии из-за естественной усадки разуплотнённого грунта обнаружили дефект. Провести ремонт участка при неблагоприятных погодных условиях не вышло, поэтому работы запланировали на апрель 2024 года.

Также в администрации отметили, что до этого момента строители ежедневно проверяли состояние дороги и отслеживали динамику просадки грунта. Аварийных ситуаций не было. При соблюдении скоростного режима движение здесь безопасно и сегодня.

К ремонту специалисты приступят в первых числах апреля. Участок планируют привести в порядок за две недели.

На месте падения боеприпаса в Белгороде «взлетают» машины
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Асфальт#Дороги#Новости Белгорода#Боеприпас#Белгород#Алина Харина
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