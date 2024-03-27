Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с дорогой, на которой «взлетают» машины

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Сети ранее опубликовали видео с участком дороги на проспекте Ватутина, на котором «взлетают» машины из-за просевшего асфальта. Напомним, что дорога пострадала 20 апреля 2023 года из-за падения боеприпаса.
В мэрии сообщили, что аварийный ремонт дороги проводили экстренно. Тогда было важно максимально быстро восстановить движение. Впоследствии из-за естественной усадки разуплотнённого грунта обнаружили дефект. Провести ремонт участка при неблагоприятных погодных условиях не вышло, поэтому работы запланировали на апрель 2024 года.
Также в администрации отметили, что до этого момента строители ежедневно проверяли состояние дороги и отслеживали динамику просадки грунта. Аварийных ситуаций не было. При соблюдении скоростного режима движение здесь безопасно и сегодня.
К ремонту специалисты приступят в первых числах апреля. Участок планируют привести в порядок за две недели.