ВСУ дважды за день атаковали беспилотником белгородское сельхозпредприятие

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Второй раз за день под удар ВСУ попал посёлок Поляна в Шебекинском горокруге. Произошёл взрыв.
Есть разрушения. Повреждены промышленное оборудование и кровля здания сельхозпредприятия. На месте происшествия работают оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что во время первой атаки тоже прозвучал взрыв. Затем произошёл пожар — горела кровля в одном из зданий. Тогда тоже обошлось без пострадавших.