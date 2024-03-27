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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

Поляну в Белгородскую области второй раз атаковали беспилотником

ВСУ дважды за день атаковали беспилотником белгородское сельхозпредприятие

27 марта 2024, 13:12
Фото: 1MI

Поляну в Белгородскую области второй раз атаковали беспилотником

В результате повторного взрыва повреждены кровля и оборудование. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Второй раз за день под удар ВСУ попал посёлок Поляна в Шебекинском горокруге. Произошёл взрыв.

Есть разрушения. Повреждены промышленное оборудование и кровля здания сельхозпредприятия. На месте происшествия работают оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что во время первой атаки тоже прозвучал взрыв. Затем произошёл пожар — горела кровля в одном из зданий. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

Взрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Взрыв#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Поляна
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