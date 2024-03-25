ВСУ атаковали беспилотниками машину белгородцев: пассажир попал в больницу

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Произошло это на трассе у села Дорогощь в белгородском приграничье. Беспилотники со взрывчаткой устремились к автомобилю, но водитель с помощью манёвра смог избежать прямого попадания. Однако один из БПЛА сдетонировал возле машины.
Пострадал пассажир — он получил баротравму и контузию. Его доставили на лечение в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль посекло осколками.
За час до этого обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших. В частном доме посекло фасад, кровлю и забор, выбило окна. Пострадал от осколков и стоявший у дома автомобиль. На одном из сельхозпредприятий повредило кровлю. Оперативные службы работают на месте.
Ранее днём 25 марта «Газель» на трассе в Белгородском районе загорелась после атаки дрона-камикадзе. Люди не пострадали.