ВСУ атаковали беспилотниками машину белгородцев: пассажир попал в больницу

За час до этого обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших. В частном доме посекло фасад, кровлю и забор, выбило окна. Пострадал от осколков и стоявший у дома автомобиль. На одном из сельхозпредприятий повредило кровлю. Оперативные службы работают на месте.