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Белгородец получил баротравму после атаки украинских БПЛА на машину

ВСУ атаковали беспилотниками машину белгородцев: пассажир попал в больницу

25 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney

Белгородец получил баротравму после атаки украинских БПЛА на машину

25 марта в Грайворонском округе украинские формирования атаковали с помощью беспилотников автомобиль с мирными жителями. Один человек пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Произошло это на трассе у села Дорогощь в белгородском приграничье. Беспилотники со взрывчаткой устремились к автомобилю, но водитель с помощью манёвра смог избежать прямого попадания. Однако один из БПЛА сдетонировал возле машины.

Пострадал пассажир — он получил баротравму и контузию. Его доставили на лечение в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль посекло осколками.

За час до этого обстрелу со стороны Украины подверглось село Красное в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших. В частном доме посекло фасад, кровлю и забор, выбило окна. Пострадал от осколков и стоявший у дома автомобиль. На одном из сельхозпредприятий повредило кровлю. Оперативные службы работают на месте.

Ранее днём 25 марта «Газель» на трассе в Белгородском районе загорелась после атаки дрона-камикадзе. Люди не пострадали.

Украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» под Белгородом, произошёл взрыв
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#Евгений Грицков#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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