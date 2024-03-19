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ВСУ обстреляли Белгородскую область с применением «Вампиров» и «Точки-У»

«Вампирами» и «Точкой-У» атаковала Украина Белгородскую область

19 марта 2024, 19:41
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Белгородскую область с применением «Вампиров» и «Точки-У»

Вечером 19 марта в небе над Белгородом снова раздались взрывы. О подробностях рассказали в Министерстве обороны РФ.
Сюжет
Пво

Около 10 часов вечера 19 марта в небе над Белгородом и Белгородским районом раздались взрывы — это был обстрел со стороны Украины. Работала система противовоздушной обороны, в городе и пригородах объявили ракетную опасность.

Позже в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ обстреливали регион с применением РСЗО Vampire и тактических ракет «Точка-У». Система ПВО сбила десять реактивных снарядов и одну «Точку-У» в небе над регионом.

О последствиях на момент публикации не сообщалось.

Напомним, ВСУ продолжают обстреливать Белгород и район с 12 марта. 19 марта прилёты были в посёлке Разумное Белгородского района. Есть пострадавшие, в том числе дети.

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