«Вампирами» и «Точкой-У» атаковала Украина Белгородскую область

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 21:08
Updated Сегодня, 21:08
Около 10 часов вечера 19 марта в небе над Белгородом и Белгородским районом раздались взрывы — это был обстрел со стороны Украины. Работала система противовоздушной обороны, в городе и пригородах объявили ракетную опасность.
Позже в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ обстреливали регион с применением РСЗО Vampire и тактических ракет «Точка-У». Система ПВО сбила десять реактивных снарядов и одну «Точку-У» в небе над регионом.
О последствиях на момент публикации не сообщалось.
Напомним, ВСУ продолжают обстреливать Белгород и район с 12 марта. 19 марта прилёты были в посёлке Разумное Белгородского района. Есть пострадавшие, в том числе дети.