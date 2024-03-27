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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

После очередного обстрела Белгорода в квартирах выбило окна и пострадали авто

После очередного обстрела Белгорода в квартирах выбило окна и пострадали авто

27 марта 2024, 18:22
Фото: Bel.ru
Вечером 27 марта над городом снова было громко. Была объявлена ракетная опасность, работала сирена. Белгородцы сообщают, что в некоторых МКД на Харгоре выбило окна, пострадали машины.

Подписчики присылают кадры последствий обстрела на бульваре Юности — повреждена машина, на дорогах лежат обломки сбитых объектов.

Также очевидцы сообщают, что в некоторых домах на улицах Есенина и Будённого выбиты окна и посечены фасады.

Помимо этого, в Сети публикуют кадры повреждённого фасада школы.

Ранее белгородцы сообщили, что на Харгоре горел автомобиль, его уже потушили.

Ракетная опасность в областном центре и Белгородском районе была объявлена в 20:24. Над городом прогремели взрывы. В 20:49 объявили отбой тревоги. Официальной информации о последствиях пока нет.

обломки на Бульваре Юностиобломки на Бульваре Юности
повреждённый фасад школыповреждённый фасад школы
обломки на Бульваре Юности
Фото: Bel.ru
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