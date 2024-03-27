После очередного обстрела Белгорода в квартирах выбило окна и пострадали авто

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Подписчики присылают кадры последствий обстрела на бульваре Юности — повреждена машина, на дорогах лежат обломки сбитых объектов.
Также очевидцы сообщают, что в некоторых домах на улицах Есенина и Будённого выбиты окна и посечены фасады.
Помимо этого, в Сети публикуют кадры повреждённого фасада школы.
Ранее белгородцы сообщили, что на Харгоре горел автомобиль, его уже потушили.
Ракетная опасность в областном центре и Белгородском районе была объявлена в 20:24. Над городом прогремели взрывы. В 20:49 объявили отбой тревоги. Официальной информации о последствиях пока нет.