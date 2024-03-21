Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Разрушения

Выбиты окна, «град» стекла: как выглядит дом на Будённого в Белгороде после атаки ВСУ

21 марта 2024, 09:16
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Разрушения

Как сейчас выглядит повреждённый дом в Белгороде после атаки ВСУ

Дом на Будённого в Белгороде пострадал после обстрела ВСУ. Разбитые окна, осколки на земле, «голый» балкон. Некоторые окна треснули, москитные сетки лежат на земле. Белгородцы смотрят на повреждения, отводят взгляд. Журналистка Бел.Ру побывала на месте.

Утро 20 марта в Белгороде прошло без воя сирены и громких звуков над городом. Однако уже сегодня, 21 марта, около 08:00 в небе вновь раздались взрывы. Как сообщило Минобороны, на подлёте к Белгородской области сбили десять снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Вампир». В сети стали появляться фото и видео последствий на земле. В результате утренней атаки в Белгороде временно перекрыли движение на пересечении Щорса и Архиерейской.

Под удар попал один из домов на Будённого. Журналистка Бел.Ру побывала на месте происшествия. На данный момент разбитые окна и балконы аварийные службы уже закрыли. На земле и тротуаре лежит множество разлетевшихся осколков, которые ещё не успели убрать. Один из балконов жилого дома полностью остался без остекления.

Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице Будённого
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Москитные сетки также лежат на земле. В каких-то квартирах окна просто треснули. Белгородцы, проходя мимо, смотрят на повреждённый дом. Некоторые из них быстро отводят взгляд, а другие останавливаются, чтобы рассмотреть ближе. Подобные последствия после така ВСУ, к сожалению, уже стали страшной обыденностью, к которой всё-таки многим белгородцам иногда приходится привыкать заново.

Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице БудённогоПострадавший дом на улице Будённого
Пострадавший дом на улице Будённого
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

По предварительной информации, в Белгороде из-за обстрела пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Их доставили в больницу № 2 и областную больницу.

У двух женщин и одного мужчины — закрытые травмы головного мозга. У второго мужчины осколочные ранения ноги. У третьего — осколочное ранение руки.

Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Детсады, школы, МКД: появилась информация о разрушениях в Белгороде и районеНеделя ада: что произошло в Белгороде и области с 12 мартаИз-за вечерней атаки ВСУ Белгородской области пострадало местное предприятие
#Город#Общество#Происшествия#Фоторепортаж#Новости Белгорода#Жилой дом#Взрыв#Белгород#Балкон#Минобороны#Обстрел#Повреждения#Татьяна Лукащева#ВСУ#Москитные сетки#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Осколки#Обстрел ВСУ#РСЗО#Аварийные службы#Остекление#Ракетная опасность#Разбитые окна
Подпишитесь
Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки
Сегодня, 10:37
«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании
Сегодня, 09:48
Глава постоянно обстреливаемого горокруга в приграничье призвал белгородцев уехать
Сегодня, 08:28
Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»
Сегодня, 08:11
Есть угроза обрушения: что известно о последствиях обстрела Белгорода и района?
Сегодня, 07:54
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Сегодня, 07:40
"