Выбиты окна, «град» стекла: как выглядит дом на Будённого в Белгороде после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Утро 20 марта в Белгороде прошло без воя сирены и громких звуков над городом. Однако уже сегодня, 21 марта, около 08:00 в небе вновь раздались взрывы. Как сообщило Минобороны, на подлёте к Белгородской области сбили десять снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Вампир». В сети стали появляться фото и видео последствий на земле. В результате утренней атаки в Белгороде временно перекрыли движение на пересечении Щорса и Архиерейской.
Под удар попал один из домов на Будённого. Журналистка Бел.Ру побывала на месте происшествия. На данный момент разбитые окна и балконы аварийные службы уже закрыли. На земле и тротуаре лежит множество разлетевшихся осколков, которые ещё не успели убрать. Один из балконов жилого дома полностью остался без остекления.
Москитные сетки также лежат на земле. В каких-то квартирах окна просто треснули. Белгородцы, проходя мимо, смотрят на повреждённый дом. Некоторые из них быстро отводят взгляд, а другие останавливаются, чтобы рассмотреть ближе. Подобные последствия после така ВСУ, к сожалению, уже стали страшной обыденностью, к которой всё-таки многим белгородцам иногда приходится привыкать заново.
По предварительной информации, в Белгороде из-за обстрела пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. Их доставили в больницу № 2 и областную больницу.
У двух женщин и одного мужчины — закрытые травмы головного мозга. У второго мужчины осколочные ранения ноги. У третьего — осколочное ранение руки.