Выбиты окна, «град» стекла: как выглядит дом на Будённого в Белгороде после атаки ВСУ

Утро 20 марта в Белгороде прошло без воя сирены и громких звуков над городом. Однако уже сегодня, 21 марта, около 08:00 в небе вновь раздались взрывы. Как сообщило Минобороны, на подлёте к Белгородской области сбили десять снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Вампир». В сети стали появляться фото и видео последствий на земле. В результате утренней атаки в Белгороде временно перекрыли движение на пересечении Щорса и Архиерейской.